Erasmus+ ve Velké Británii končí, nahradí ho stipendijní Turingův program

Ve Spojeném království má vzniknout nový stipendijní Turingův program místo Erasmus+, kterého se už Británie od ledna nebude účastnit. České ministerstvo školství čeká na více informací. Aktuální programové období výměny studentů 2014 až 2020 bude dokončeno podle nastavených pravidel, od ledna už nebude možné schvalovat nové projekty.

Evropská unie a Británie uzavřely dohodu, která bude určovat jejich vztahy od ledna příštího roku, kdy skončí přechodné období po brexitu, tedy odchodu Británie z Evropské unie. Británie se mimo jiné rozhodla, že se nebude účastnit právě výměnného vzdělávacího programu Erasmus+. Zástupci členských zemí Evropské unie v pondělí jednomyslně dohodu podpořili.

Instituce v Británii jsou pro akademický rok 2020/2021 způsobilé k účasti na programech Erasmus+, pokud s britskou národní agenturou uzavřely do konce letošního roku příslušné dohody. "Pro výzvy vyhlášené v rámci programového období 2021-2027 již tato účast možná nebude," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Turingův program by měl být pojmenován po matematikovi a počítačovém průkopníkovi Alanu Turingovi, který se mimo jiné zasloužil o dešifrování nacistických tajných kódů. Po válce byl stíhán za homosexualitu, která byla tehdy nezákonná. V roce 1954 spáchal ve 41 letech sebevraždu, otrávil se kyanidem.

V roce 2009 se dočkal omluvy od vlády za příkoří, které mu způsobilo odsouzení za homosexualitu. V roce 2013 mu královna posmrtně udělila milost. Na jeho počest je od roku 1966 udílena Turingova cena, která patří mezi nejvýznamnější ocenění v informatice. Turingova tvář bude také na nové britské bankovce v hodnotě 50 liber (1450 korun), jež se má v oběhu objevit do konce příštího roku.

Výměnné pobyty nekončí

I bez účasti v programu Erasmus+ budou podle ministerstva moci české a britské vysoké školy pokračovat ve studentských i zaměstnaneckých výměnách a v projektech mimo rámec programu skrze vzájemné dohody. Tuzemské veřejné vysoké školy mohou nyní na vyslání studentů či zaměstnanců do Británie získat příspěvek na podporu mezinárodní spolupráce od ministerstva školství, od příštího roku se ovšem plánují změny.

Počet vysokoškoláků na studijním pobytu či stáži s programem Erasmus+ ve Velké Británii činil každoročně zhruba 550 až 600. V akademickém roce 2017/2018 to bylo podle dat Domu zahraniční spolupráce 622 vysokoškoláků, o rok později 554 a v roce 2019/2020 pak 422 studentů. Pracovníků vysokých škol v daném období do Británie v rámci programu jezdilo přes 100, v roce 2018/2019 to bylo 262.

Počet britských vysokoškoláků v Česku v rámci programu v akademickém roce 2017/2018 činil 296 studentů, o rok později 403 a v roce 2019/2020 pak 323. V ČR pobývaly také desítky britských pracovníků. Do Británie mířili i žáci středních škol, učitelé základních či středních škol a vzdělavatelé dospělých.

Británie po referendu z roku 2016 a letech vnitřních politických bojů opustila EU letos 31. ledna. Členem evropského bloku a jeho předchůdců byla 47 let. Do konce letošního roku je ještě v takzvaném přechodném období. Vyjednaná dohoda bude určovat to, podle jakých pravidel se vztahy mezi ní a evropskou sedmadvacítkou budou řídit od 1. ledna 2021.