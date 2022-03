Rusové chtějí obklíčit Kyjev. Vodu i plyn máme, ulice jsou ale pusté, líčí moderátor

Osm dní po prvním bombardování Kyjev stále čelí náletům a ostřelování, ale ruská vojska zatím do hlavního města nevstoupila. Deník Aktuálně.cz se spojil s ukrajinským televizním moderátorem Serhijem Melnyčukem, který zde zůstal.

Ačkoliv je metropole pod palbou, základní služby podle Melnyčuka stále fungují. "Máme elektřinu, vodu i plyn. V tom zatím problém není. Ve středu večer jedna raketa zasáhla teplárnu, ale nezpůsobila vážné škody," popisuje moderátor.

Funguje také doprava, byť ve srovnání se začátkem invaze výrazně omezeně. "Stanice metra slouží mnoha lidem jako úkryt před bombardováním. Ale ty, které jsou na povrchu, jsou zavřené. Soupravy jezdí, ale ve zhruba půlhodinovém intervalu. Autobusy vozí jen lidi, kteří se potřebují dostat do práce, která je nezbytná pro chod města," uvádí novinář.

S bombardováním začal z Kyjeva velký exodus. Lidé v automobilech a autobusech prchali na západ země, kolony dosahovaly délky několika desítek kilometrů. Podle Melnyčuka je ale těžké odhadnout, kolik ze tří milionů obyvatel město opustilo. "Opravdu nevím, protože lidé pořád odjíždějí a ti, co zůstali, moc nevycházejí na ulici, s výjimkou nákupů. Ale ulice jsou opravdu prázdné a tiché, i přes den. Aut jezdí velmi málo," líčí muž.

V Kyjevě zůstává prezident Volodymyr Zelenskyj. Americkou nabídku k evakuaci odmítl a rozhodl se, že vydrží a bude bojovat. "V tuto chvíli má obrovskou podporu, v podstatě za ním stojí každý. Je to výjimečná válečná situace. Všechny politické spory z minulosti jsou v tuto chvíli zapomenuty. Až válka skončí, zřejmě to tak nebude, ale teď je opravdu výjimečná situace. Jsme jednotní," vysvětluje Melnyčuk.

Podle žurnalisty Ukrajincům velmi pomáhá vědomí, že Evropa je s nimi. "Jsme vděční za podporu za hranicemi. Za to, že nám posílají zbraně a vše, čím se můžeme bránit. Co bychom ale potřebovali velmi, je bezletová zóna. Můžeme s Rusy vyrovnaně bojovat a bránit se na zemi, ale ve vzduchu to za současné situace není možné," uvádí. To by ale podle pozorovatelů znamenalo otevřený konflikt Západu s Ruskem.

Ruská armáda stojí za Kyjevem na severu a východě, vjezd a výjezd do města jižní cestou směrem na Oděsu je stále možný.

Kreml se nyní soustředí na obklíčení Kyjeva a na oslabení odporu na zablokovaných sídlištích, uvedl dnes ráno generální štáb ukrajinské armády. Jediným velkým městem, které od začátku invaze ruská armáda ovládla, je 300tisícový jihoukrajinský Cherson, pokračují ale tvrdé boje o strategický přístav Mariupol a Charkov, po Kyjevu druhé největší město v zemi.

Generální štáb ukrajinské armády v pátek ráno uvedl, že ruské síly plánují obklíčení Kyjeva. "Poté, co se ruští vojáci stáhli od Hostomelu a Buči západně od Kyjeva, se snaží dostat dále na jih, aby hlavní město zablokovali ze severu i z jihu," uvádí se v armádním prohlášení.

Video: Aktuální páteční vstup z Kyjeva od šéfredaktora Aktuálně.cz Josefa Pazderky