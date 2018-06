Ekvádorský exprezident Correa čelí obvinění z pokusu o únos politického oponenta

Rafael Correa, až do loňského května prezident Ekvádoru, byl obviněn z pokusu o únos politického oponenta. Correa mluví o vykonstruované kauze na politickou objednávku.

Quito - Bývalý ekvádorský prezident Rafael Correa čelí obvinění ze zločinného spiknutí a z pokusu o únos svého politického oponenta. Činů se podle prokuratury dopustil v roce 2012, informoval deník El País. Ekvádorská soudkyně tento týden nařídila, že exprezident se musí od začátku příštího měsíce každé dva týdny hlásit soudu v Quitu. Correa, který obvinění označil za politicky motivovaná, už delší dobu žije v Belgii, odkud pochází jeho manželka.

"Prokuratura mě v této kauze viní naprosto bez důkazů. Žádala, abych se hlásil pravidelně na diplomatickém zastoupení tady v Belgii, kde žiji, a soudkyně rozhodla, že se mám hlásit v Ekvádoru! Co tohle znamená?" napsal na twitteru Correa, který stál v čele Ekvádoru deset let do loňského května. Podle něj jde o vykonstruované obvinění z okruhu nynějšího prezidenta Lenína Morena. Toho Correa v kampani před loňskými volbami podporoval, poté se ale oba začali vzájemně veřejně kritizovat.

Ekvádorská prokuratura své obvinění zakládá mimo jiné na výpovědi dvou ze tří policistů, které v souvislosti s kauzou zadržela a kteří s ní posléze začali spolupracovat. Correa tvrdí, že policisty nezná a že žádný únos nenařídil. Minulý měsíc to řekl zástupcům prokuratury, kteří ho vyslýchali prostřednictvím videokonference.

Vyšetřovatelé tvrdí, že mají důkazy o tom, že Correa jako prezident před šesti lety nařídil unést svého politického odpůrce Fernanda Baldu, který byl tehdy pro urážku prezidenta v Ekvádoru souzen a byl na útěku v Kolumbii. Balda viní Correu, že stojí za akcí ze srpna 2012. Při ní se ho skupina mužů pokusila z Kolumbie násilím dostat zpět do Ekvádoru, únosu ale zabránila kolumbijská policie.

Obvinění vznesl Balda už v roce 2013, prokuratura ale začala případ vyšetřovat až letos v lednu. Kromě tří policistů zatkla i bývalého šéfa policie Fausta Tamaya a požádala o vydání bývalého šéfa ekvádorské tajné služby Pabla Romera, jehož v neděli zatkla policie ve Španělsku. Španělský soudce ho z vazby propustil, ale Romero musí hlásit místo svého pobytu.