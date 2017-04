V prezidentských volbách v Ekvádoru těsně zvítězil socialista Moreno. Jeho soupeř výsledky napadne

před 31 minutami

Prezidentské volby v Ekvádoru těsně vyhrál socialista a kandidát vládnoucí strany Lenín Moreno. Hlas mu dalo 51 procent voličů. Jeho soupeř Guillermo Lasso řekl, že se stal obětí volebního podvodu a jeho kampaň výsledky napadne. Vyzval také k mírumilovným demonstracím proti výsledkům voleb. Volby by měly ovlivnit i další osud zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který se od roku 2012 ukrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Lasso chtěl Australana Assange vyzvat k opuštění velvyslanectví, Moreno slíbil, že ho na ambasádě ponechá.

Quito - V nedělních prezidentských volbách v Ekvádoru těsně zvítězil socialistický kandidát vládnoucí strany Lenín Moreno (64). Podle oficiálních výsledků, které zveřejnila volební komise, mu dalo hlas 51 procent voličů. Jeho konzervativní soupeř Guillermo Lasso (61) dostal zhruba 49 procent hlasů, po oznámení údajů ale řekl, že se stal obětí volebního podvodu a jeho kampaň výsledky napadne.

Lasso se po vydání povolebních průzkumů mezi voliči označil stejně jako Moreno za vítěze. Po zveřejnění předběžných výsledků po sečtení 91 procent hlasů, které naznačovaly jeho prohru, prohlásil, že požádá o přepočítání výsledků, a nakonec oznámil, že podá stížnost. Lasso poukázal na to, že počítání hlasů po prvním kole voleb v únoru trvalo tři dny, kdežto nyní byly výsledky oznámeny jen několik hodin od ukončení voleb.

Lasso vyzval své stoupence, aby proti výsledkům mírumilovně, ale důrazně protestovali. "Překročili hranici," prohlásil Lasso na adresu vlády prezidenta Rafaela Correy. Jako zatím jediný důkaz uvedl nesprávné přiřazení výsledků u hlášení údajů z jednoho malého provinčního střediska do Quita.

Povolební průzkumy mezi voliči ukázaly protichůdné výsledky. Podle jednoho z nich zvítězil Lasso, podle jiného průzkumu naopak vyhrál Moreno, který hodlá navazovat na vládu současného prezidenta Correu, který stál v čele země deset let. Předseda volební komise po zveřejnění oficiálních údajů kandidáty vyzval, aby výsledek voleb uznali, uvedla agentura AP.

Výsledky hlasování ukazují, že země zůstane nadále baštou socialismu a nevydá se doprava, jako to udělala řada zemí Latinské Ameriky od Argentiny po Peru. Moreno, který je od roku 1998 po postřelení upoután na vozíku, slíbil zvýšit sociální dávky, ale být k protivníkům smířlivější než Correa.

Lasso, který vedl banku Banco de Guayaquil, v kampani sliboval vytvoření milionu pracovních míst za čtyři roky a varoval před sliby velkorysých sociálních výdajů, které by podle něj mohly Ekvádor uvrhnout do dluhů a do krize podobné nynějšímu rozvratu ve Venezuele. Vládnoucí stranu obviňoval z krytí korupčních skandálů a dosazování svých stoupenců do státních institucí, jako to dělá Correův spojenec, venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Volby by měly ovlivnit i další osud zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který se od roku 2012 ukrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Lasso chtěl Australana Assange vyzvat k opuštění velvyslanectví, Moreno slíbil, že ho na ambasádě ponechá. Assange se na ekvádorské velvyslanectví uchýlil z obavy, že jej Londýn vydá do Švédska, kde čelí obvinění ze znásilnění.

autor: ČTK

