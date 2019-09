Zdaníme maso i levné letenky. Německé strany se předhánějí, kdo je zelenější

View this post on Instagram

Wenn wir den Klimaschutz vorantreiben, wird es Geld kosten. Dieses Geld ist gut eingesetzt. Wenn wir ihn ignorieren, wird es uns nach meiner Überzeugung mehr Geld kosten - #Kanzlerin Merkel im Bundestag während der Generaldebatte zum #Bundeshaushalt. --- If we push forward with #climateprotection, it will cost money. This money is well spent. If we ignore it, it will cost us much more - Chancellor #Merkel says at the Bundestag during the general debate on federal budget. #politics #climate #climatechange