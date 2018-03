před 33 minutami

Písečná bouře ve čtvrtek zkomplikovala lety nad Egyptem. Dvě pravidelné linky z Prahy do letoviska Marsá Alam byly odkloněny do Hurghady. Informace serveru Novinky.cz potvrdila ČTK mluvčí společnosti Travel Service Vladimíra Dufková. Letoviska jsou od sebe vzdálená téměř 300 kilometrů. "V současné době se čeká na zlepšení počasí, poté by letadla měla pokračovat do plánované destinace do Marsá Alam," řekla mluvčí. Podle místní předpovědi počasí by bouře měla kulminovat kolem oběda a odpoledne by se situace měla uklidňovat, řekla serveru delegátka CK Fischer v Hurghadě Valérie Torda.

autor: ČTK | před 33 minutami