"Už není co ukázat." Rusové ruší vojenské přehlídky, zvěsti o zpustošené armádě sílí

Írán využil dodávky humanitární pomoci Sýrii po únorovém zemětřesení k tomu, aby do této válkou zmítané země přepravil i zbraně a vojenské vybavení. S odvoláním syrské, íránské, izraelské a západní zdroje o tom napsala agentura Reuters. Syrská vláda na její žádost o komentář nereagovala a íránské úřady tvrzení zdrojů popřely.

Cílem íránského kroku podle zdrojů bylo posílit syrskou obranu proti Izraeli a zároveň podpořit režim syrského prezidenta Bašára Asada, který je spojencem Teheránu.

Dodávky Íránu do Sýrie po zemětřesení obsahovaly vyspělé komunikační vybavení, radarové baterie a náhradní díly potřebné pro plánovanou modernizaci syrského systému protivzdušné obrany, který poskytl Írán, sdělily Reuters dva regionální zdroje a zdroj ze západních zpravodajských služeb.

Íránská mise při OSN v New Yorku odmítla, že by islámská republika Sýrii dodávala vojenskou techniku pod záminkou humanitární pomoci. Na otázku, zda Írán po zemětřesení využil letadla s humanitární pomocí k přesunu vojenského vybavení do Sýrie, aby posílil svou tamní síť a pomohl Asadovi, odpověděla: "Není to pravda."