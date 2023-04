"Zabít Putina ani nezkoušejte." Solovjov opět vytáhl jadernou kartu, pohrozil i Rusům

Moderátor ruské státní televize Vladimir Solovjov zaútočil na "podělané ruské pacifisty", kteří nesouhlasí s případným nasazením jaderných zbraní. Vrchní propagandista prezidenta Vladimíra Putina nad nimi běsnil ve svém rozhlasovém pořadu Polnyj kontakt (Plný kontakt) a varoval Západ před útokem na samotného Putina.

Ruská armáda posledních několik měsíců dobývá východoukrajinské město Bachmut, nyní se očekává protiofenziva bránící se země. Pokud by ukrajinské síly uspěly, mohly by se dostat na Ruskem okupovaný poloostrov Krym. To by podle varování nejvěrnějších Putinových spojenců mohlo vést k použití jaderných zbraní, píše americký server Newsweek.

Solovjov ve svém pořadu spekuloval o tom, že po zabití známého vojenského blogera Vladlena Tatarského by se nepřátelé Kremlu mohli pokusit o atentát na Putina. Pokud by to podle něho "provedly zahraniční zpravodajské služby", znamenalo by to "casus belli a okamžitě by následoval jaderný úder". Casus belli je latinský výraz z mezinárodního práva, který označuje incident, událost nebo skutečnost postačující jako důvod k vyhlášení války.

Později Solovjov v pořadu z konce minulého týdne tvrdil, že pokud Ukrajina dosáhne při očekávaném protiútoku strategického úspěchu, přejde Rusko plně do válečného stavu. "Země bude vyburcována jako nikdy předtím a bude pokračovat navzdory dočasným ztrátám v boji, dokud nebude nacistický ukrajinský národ zcela zničen spolu se svými kolaboranty, včetně Polska, pobaltských států a dalších špinavců," rozčiloval se Solovjov.

O atentátu na Putina mluvil na začátku ruské invaze na Ukrajinu třeba americký senátor Lindsey Graham. Vyzval někoho z okolí ruského prezidenta, aby ho zlikvidoval. Graham tehdy podle BBC prohlásil, že jediný způsob, jak ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, je, "aby někdo v Rusku tohoto muže odstranil". Ve svém prohlášení na Twitteru se americký republikán ptal, zda má ruský prezident svého "Bruta", který by mohl Putina odstranit a ukončit válku.

