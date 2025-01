Duda vynechal akci k začátku předsednictví Polska v EU. Zřejmě jel místo toho na hory

Spory mezi politiky polského vládního tábora a opozice vyvolalo rozhodnutí prezidenta Andrzeje Dudy neúčastnit se páteční slavnosti k zahájení polského předsednictví v EU. Duda, který má blízko k současné opozici, místo toho zřejmě lyžoval na jihu Polska.

Na slavnostním večeru, který se konal ve varšavském Velkém divadle-Národní opeře, s projevem vystoupil proevropský premiér Donald Tusk a předseda Evropské rady António Costa. Prezidenta zastupoval jeho poradce pro zahraniční politiku a diplomatické vztahy. V sobotu pak lidé viděli Dudu v lyžařském středisku v Kluszkowcích v Malopolsku a jeho přítomnost tam podle televize TVN24 potvrdil zástupce střediska.

"Komplikované bylo vysvětlení nepřítomnosti pana prezidenta na slavnostním zahájení polského předsednictví. A přitom to šlo říct tak jednoduše, každý by to pochopil. Přeju bezpečné sjezdování, pane prezidente," vzkázal Tusk prostřednictvím sociálních sítí Dudovi.

Už v pátek šéfka prezidentské kanceláře Malgorzata Paprocká agentuře PAP řekla, že poté, co úřad vlády pozvánku Dudovi na slavnostní zahájení předsednictví poslal, kvůli tomu prezidentovy spolupracovníky nijak nekontaktoval. "Dalo se z toho soudit, že pro organizátory nešlo o událost zásadního významu," řekla Paprocká. Další spolupracovníci hlavy státu tvrdili, že šlo jen o "koncert", na kterém nebyli "žádní důležití představitelé EU".

Podle europoslance za Tuskovu Občanskou koalici Michala Szczerby byla absence Dudy na zahájení předsednictví "obrovský skandál". Polské státní zájmy prohrály se zimními radovánkami, protože "prezident se rozhodl pro radovánky na sjezdovce", řekl Szczerba. Miroslawa Stachowiaková-Róžecká, zástupkyně největší opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), politiky vládnoucího tábora popíchla, že nejdříve "podupávají nohama a čekají, až skončí prezidentovo funkční období, a potom se diví, že nepřijme pozvání" na akci pořádanou vládou.

Prezident Duda platí za spojence PiS, které bylo u moci v letech 2015 až 2023. Současná proevropská vláda vedená Tuskem ho obviňuje, že blokuje reformy, jež se snaží prosadit. Dudovo druhé funkční období skončí letos v srpnu, o znovuzvolení se ucházet nemůže.

