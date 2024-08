Drábová: Nemyslela jsem, že Rusové cíleně zaútočí na jadernou elektrárnu. Já hloupá

"Můj svět je založen na tom, že se pravidla až na naprosté výjimky dodržují. A ruští okupanti na Ukrajině od začátku na veškerá pravidla, veškeré závazky, které dobrovolně přijali v rámci mezinárodního práva, kašlali,” uvedla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na debatě iniciativy Dárek pro Putina vybírající finance na zbraně pro Ukrajinu.

4. března 2022. Den, kdy se jaderné inženýrce Daně Drábové zhroutil svět. "Myslela jsem si, že není možné, aby někdo cíleně zaútočil na jadernou elektrárnu. Hloupá jsem byla, naivní, protože už předtím zaútočili na daleko humanitně citlivější cíle," popsala Drábová v rozhovoru se Světlanou Witowskou a Jindřichem Šídlem šok, který při ostřelování Záporožské jaderné elektrárny zažila.

To, co v té chvíli prožívala, nebyl strach - elektrárny jsou podle ní stavěné tak, aby leccos vydržely. "Jak ale chcete existovat ve světě, kde neexistují pravidla," reagovala na dotaz řečnickou otázkou. Drábová se poté zabývala také možnými důsledky odpálení Kachovské přehrady. Jelikož byly v té době reaktory elektrárny již odstaveny, nebyla potřeba chladící vody tak vysoká a tím se snižovaly šance na katastrofu v případě významnějšího útoku.

Stejně by to ale dle ní byla další humanitární katastrofa, jak pro Ukrajince, tak i pro Rusy, jejichž hranice je blízko. "Nicméně jsem přesvědčená o tom, že není nejmenším záměrem Ruska něco takového udělat a to z jednoduchého důvodu - follow the money (následuj peníze, pozn. red.). Rusové chtějí prodávat své jaderné technologie do zemí tzv. globálního jihu. A kdyby se, nedej bože, v jakékoliv jaderné elektrárně na světě něco stalo, tak je jádro mrtvé a nemají kam prodávat, protože se nic stavět nebude," shrnula Drábová na akci Iniciativy Dárek pro Putina "Běž domů, Ivane", která se konala 21. srpna při příležitosti výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Rusové zapálili oheň v areálu Záporožské jaderné elektrárny, uvedl Zelenskyj a připojil video (11. 8. 2024)