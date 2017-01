Dostáváme to, co zaplatíme? Trumpova kandidátka na zástupkyni při OSN zpochybnila výši příspěvku USA

před 46 minutami

Kandidátka na post stálé zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová zpochybnila výši příspěvku, kterou Spojené státy do rozpočtu OSN odvádí. Příspěvek činí 22 procent rozpočtu světové organizace. "Jaký je prospěch z této nevyváženosti příspěvků. Dostáváme dost za to, co platíme?" řekla. Zaujala také kritický postoj vůči Rusku, kterému se podle ní nedá důvěřovat. Očekává od něj "pozitivní akci", než bude možné zrušit sankce.

Washington - Spojené státy nemohou věřit Rusku, které musí předvést "pozitivní akce", než budou zrušeny sankce. Při slyšení v zahraničním výboru Senátu to ve středu řekla kandidátka na post stálé zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová. Zároveň zpochybnila výši příspěvku, který USA odvádějí do rozpočtu OSN.

Čtyřiačtyřicetiletá jihokarolínská guvernérka, dcera indických přistěhovalců, nemá podle agentury AP se zahraniční politikou zkušenosti. Guvernérkou se stala v roce 2011 v 38 letech jako nejmladší americký politik v této funkci.

Příspěvek Washingtonu do pokladny OSN, který tvoří 22 procent rozpočtu světové organizace, je podle Haleyové sporný. "Jsme velkomyslný stát. Musíme si ale položit otázku, jaký je prospěch z této nevyváženosti příspěvků. Dostáváme dost za to, co platíme?" položila si otázku.

Podobně jako kandidát na funkci šéfa diplomacie Rex Tillerson i Haleyová zaujala kritický postoj vůči Rusku. "Rusko teď chce ukazovat svaly, musíme být vždy pozorní. Nemyslím, že jim můžeme důvěřovat," řekla Haleyová. "Moskva musí nejdřív předvést pozitivní akce, než zrušíme jakékoli protiruské sankce," dodala.

Haleyová tvrdě kritizovala vládu Baracka Obamy, že nezablokovala nedávnou rezoluci OSN kritizující židovské osady ve východním Jeruzalémě a na západním břehu Jordánu. "Nepojedu do New Yorku (sídla OSN), abych se zdržela hlasování v situaci, kdy se OSN snaží vytvořit mezinárodní ovzduší příznivé pro bojkot Izraele," řekla senátorům.

Přeložení amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, o němž hovoří budoucí prezident Trump, Haleyová "rozhodně" podporuje.

