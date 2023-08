Jeho lži podnítily útok na Kapitol. Vyšetřovatel se ostře pustil do Donalda Trumpa

Donald Trump chtěl po své volební porážce v roce 2020 narušit základní funkci americké vlády a jeho lži o výsledku hlasování vedly k bezprecedentnímu útoku na sídlo Kongresu. V noci na středu to řekl zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, jehož tým obvinil amerického exprezidenta z několika zločinů za snahu zablokovat potvrzení volebních výsledků.

Trumpova kampaň nejnovější obvinění označila za další "zkorumpovanou kapitolu" v politicky motivovaném "honu na čarodějnice". Rozhodnutí poslat obvinění k soudu spouští první snahu úřadů vyvodit pro Trumpa zodpovědnost za jeho postup proti vítězství současného prezidenta Joea Bidena, píše agentura AP. Zároveň znamená třetí obžalobu exprezidenta, kterého Smith v červnu obvinil v oddělené kauze a který čelí také procesu ve státě New York. Trump mezitím pokračuje v kampani s cílem vrátit se do Bílého domu ve volbách příští rok.

Prezident z let 2017 až 2021 jakékoli porušení zákona odmítá a jeho tým obvinění neustále vykresluje jako politicky motivovaná. Trumpovi lidé si v novém prohlášení postěžovali také na načasování obvinění, které přišlo dva a půl roku po daných událostech a v době rozbíhající se kampaně před příštími volbami. Důvodem je podle nich snaha o zasahování do voleb.

Smith ve stručném prohlášení zdůraznil, že obvinění schválila velká porota složená z občanů, a krok popsal jako reakci na události z 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových příznivců narušil projednávání výsledků voleb v Kongresu. Podle vyšetřovatele to byl "bezprecedentní útok na sídlo americké demokracie". "Jak je popsáno v obvinění, byl poháněný lžemi. Lžemi obviněného, jejichž cílem bylo mařit základní funkci vlády Spojených států," pokračoval prokurátor pověřený vyšetřováním Trumpových kauz.

Pětačtyřicetistránkový dokument vyšetřovatelů uvádí, že Trump byl po volební prohře odhodlaný zůstat u moci a činil kroky, kterými chtěl podkopat "proces hlasování, sčítání hlasů a potvrzování výsledků prezidentských voleb". Exprezident, který čelí obvinění ve čtyřech bodech, se podle vyšetřovatelů mimo jiné dopustil spiknutí s cílem podvést americkou vládu a pokusu připravit voliče o jejich právo na spravedlivé volby.

S událostmi 6. ledna podle deníku The New York Times přímo souvisejí zbývající dva body, tedy maření úředního procesu a spiknutí s cílem spáchat stejný čin. Trump před volební schůzí Kongresu jednal se zákonodárci o možnosti napadnout výsledky voleb a zároveň naléhal na viceprezidenta Mikea Pence, aby odmítl výsledky z některých států potvrdit. Podle prokurátorů tyto snahy pokračovaly i bezprostředně po vpádu výtržníků do Kapitolu. Právník Bílého domu Pat Cipollone prezidenta vyzval, aby do schvalování výsledků dál nezasahoval, což Trump odmítl, uvádí Smithův tým.

Pence nakonec výsledky potvrdil, protože mu podle jeho přesvědčení i podle drtivé většiny expertů ústava nic jiného neumožňovala. V reakci na nová obvinění uvedl, že nikdo, kdo se povyšuje nad ústavu, by podle něj neměl být prezidentem. "Naše ústava je důležitější než kariéra jednoho člověka," uvedl Pence, který se stejně jako Trump uchází o republikánskou prezidentskou nominaci.

Nátlak na Pence byl pouze jednou z několika strategií uplatňovaných Trumpem a jeho spojenci po prohraných volbách. Končící prezident také naléhal na činitele v některých klíčových státech a neustále šířil nepodložená tvrzení o tom, že Biden zvítězil jen díky podvodům a volebním nesrovnalostem. Mimo jiné tvrdil, že v Georgii hlasovalo během čtyř dnů 10 tisíc mrtvých, nebo že v Arizoně volilo přes 30 tisíc lidí bez amerického občanství. Ani v těchto, ani v případě dalších podobných tvrzení to nebyla pravda.

Podle obvinění Trump lhal, aby vytvořil "intenzivní celonárodní atmosféru nedůvěry a hněvu" a "podkopal důvěru veřejnosti ve volební proces". "Tato tvrzení byla nepravdivá a obviněný věděl, že byla nepravdivá," cituje AP z dokumentu popisujícího obvinění. Prokurátoři v něm uvádějí, že mnozí činitelé od Pence přes zástupce ministerstva spravedlnosti a dalších institucí po právníky Bílého domu Trumpa dříve nebo později upozornili, že jeho tvrzení o podvodech s hlasy nejsou pravdivá.

Na druhé straně bylo několik osob včetně Trumpových právníků, které se držely příběhu o "ukradených" volbách. Nyní se v obviněních objevují jako nejmenovaní "spoluspiklenci", podle médií je však v pěti ze šesti případů zcela jasné, o koho se jedná. Jmenují Trumpova právníka Rudyho Giulianiho, právničku a hlasatelku konspiračních teorií Sidney Powellovou nebo Jeffreyho Clarka, kterého chtěl Trump dosadit do čela ministerstva spravedlnosti. Tito lidé zatím nejsou formálně obvinění, Smith ovšem uvedl, že "naše vyšetřování dalších jedinců pokračuje".

Zvláštní vyšetřovatel také médiím řekl, že bude usilovat o rychlý soudní proces. Před soudem ve Washingtonu má Trump poprvé stanout ve čtvrtek v 16:00 místního času, aby si vyslechl obvinění. Jeho právník John Lauro televizi CNN řekl, že jeho klient se objeví "virtuálně nebo osobně".