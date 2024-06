Udivená Merkelová čekala útok, český "hrdina" ale mlčel. Jak se Babiš zapsal ve světě

Bývalému premiérovi Andreji Babišovi hrozí, že o víkendu prohraje další volby, tentokrát ty do Evropského parlamentu. Jak se v době svého vládnutí zapsal v Bruselu a ve světě, rozebírá nový díl podcastu E40.

Na téma "Evropan Andrej Babiš" - co říká a jak se chová, když ho nevidí a neslyší čeští voliči - hovoří v páté epizodě podcastu E40: napříč kontinentem Kateřina Šafaříková, Martin Novák a bývalý dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk.

Kateřina Šafaříková popisuje svědectví diplomatů a vyjednávačů v Bruselu, kteří popisují Babišovo vystupování jako obtížně srozumitelné. "Neměli ho tam rádi ani ne tak kvůli střetu zájmů, ale protože někdy hovořil tak, že nevěděli, co vlastně má na mysli, a zdržoval už tak dost dlouhá jednání," uvádí novinářka.

Reportéři Aktuálně.cz se v epizodě také vrací k éře bývalé německé kancléřky Angely Merkelové. Andrej Babiš ji veřejně často kritizoval kvůli migraci, ale na uzavřených jednáních se držel zpátky. "Merkelová přijela v roce 2016 na návštěvu Prahy a čekala, že si s ní Babiš na večeři s ministry takzvaně od plic promluví. Schválně prošla těsně kolem něj, když se loučila, ale nestalo se nic," říká Kateřina Šafaříková.

Podle Viktora Daňka, zástupce ředitele institutu Europeum, se ale nedá říci, že by se někdo v Bruselu bál možného návratu Babiše jako českého premiéra. "Takto to nefunguje. Jedná se s tím, kdo vyhraje volby a kdo tam každou členskou zemi reprezentuje," upozorňuje Daněk.

Martin Novák zase vzpomíná na dva zahraničněpolitické výroky Andreje Babiše, které považuje za velmi nedomyšlené. A podivuje se nad tím, co by se stalo, kdyby evropské volby podobně jako ty prezidentské nevyhrál. "Ve standardní politické straně by to asi bylo na rezignaci, ale víme, že ANO je zvláštní strana," míní Novák.