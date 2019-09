"Dinosauři si také mysleli, že mají dost času." Lidé protestovali za klima s humorem

Foto: Reuters

Stovky tisíc lidí po celém světě v pátek politikům svým protestem v ulicích měst ukázaly, že považují osud planety Země za vážnou věc, řadě z nich to ale nezabránilo, aby za zlepšení boje proti klimatickým změnám bojovali s humorem. Vtipné hlášky se objevovaly nejčastěji na různých transparentech, někteří demonstranti ale přišli na protest i v zajímavých kostýmech, informovala agentura Reuters.

Série celosvětových stávek a protestů začala v Tichomoří a postupně se přidávali lidé v Austrálii, Asii, na Blízkém východě, v Africe a v Evropě. Akce vyvrcholily v New Yorku, kde se do protestního průvodu přidala i symbolická postava boje za lepší ochranu klimatu, 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Stovky lidí se sešly také na Staroměstském náměstí v Praze a Moravském náměstí v Brně.

Ve Finsku například politiky ke zlepšení boje proti klimatickým změnám vyzýval muž v kostýmu Santy Clause s transparentem: "Můj dům hoří, moji sobi neumějí plavat." Severoanglickým Manchesterem se zase v poměrně teplém počasí procházel člověk v kostýmu ledního medvěda. Na Kypru se jeden z protestujících snažil pozornost přilákat svým převlekem za tyranosaura. "Teď, když mám vaši pozornost, pojďme se bavit o klimatu!!!" stálo na jeho transparentu.

"Jsem si jistý, že dinosauři si taky mysleli, že mají dost času," napsal na transparent jeden z demonstrantů v Berlíně. Protestující v Dillí se pozornost ke svému závažnému sdělení pokusil upoutat tím, že nad něj velkými písmeny napsal slovo "sex".

Pozornost fotoreportérů světových agentur upoutala v Londýně dívka, která přišla protestovat s miniaturním transparentem ne větším než dlaň ruky, na kterém byl nápis: "Zachraňte stromy" a z druhé strany "Používejte méně papíru". "Jednejte teď, nebo plavte později," hlásil další z řady nápisů, které na kartonech nad hlavou nesli lidé v londýnském průvodu. Typicky britský byl i další z transparentů, na který jeho autor za požadavek, aby politici zachránili planetu, doplnil "pěkně prosím".

"Jsem za školou (tak doufám, že to bude stát za to)," napsala si na transparent jedna z demonstrantek v Bangkoku, která kvůli dnešnímu protestu nepřišla na vyučování.

Ve Vídni jedna z dívek v protestním pochodu pozměnila populární heslo hippies z 60. let minulého století a na transparent si napsala "Make love - not CO2". Milovníci zlatavého moku se v Austrálii snažili politiky ke zvýšení úsilí v boji proti klimatickým změnám vyzvat transparentem, který je upozorňoval, že "na mrtvé planetě nebude žádné pivo". Další nápis obyvatele planety vyzýval, aby se "naučili změnit, nebo se naučili plavat".

Své obavy vyjádřili na transparentu také mniši z jednoho z nepálských klášterů: "Na mrtvé planetě nebude možné meditovat."

"Člověk ví, že je na čase něco změnit, když se lídři chovají jako děti a děti jako lídři," napsal na transparent jeden z demonstrantů v britském hlavním městě, a poukázal tak na skutečnost, že dnešních protestů se účastnili především mladí lidé, kterým není lhostejný osud planety.

Švédská aktivistka Greta Thunbergová, která inspirovala hnutí bojující za lepší ochranu klimatu, se zapojila do protestního pochodu v New Yorku. V rozhovoru s agenturou AP Thunbergová řekla, že velkou účast na dnešních klimatických protestech považuje za vítězství. Nyní jsou podle Švédky na tahu politici, kteří by měli přijmout opatření proti klimatickým změnám. Pokud nic neudělají, "měli by se stydět".

V Thajsku na 200 mladých lidí vtrhlo do sídla ministerstva životního prostředí, kde si lehli na zem a předstírali smrt. V Číně, která je největším zdrojem škodlivých skleníkových plynů na světě, úřady žádné protesty nepovolily. Do celosvětové klimatické stávky se zapojila navzdory nebezpečí bombových útoků, které jsou v Afghánistánu na denním pořádku, také asi stovka mladých lidí v centru metropole Kábulu. Mladí lidé protestovali také třeba v Nigérii či Ugandě.

Stovky tisíc lidí vyšly do ulic evropských měst. Vysokou účast hlásily protesty v Německu, kde se lidé se sešli v centru Berlína, Hamburku, Brém, Kolína nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem či Mnichova. Podle organizátorů jich bylo celkem 1,4 milionu. Z v pátek zveřejněného průzkumu vyplývá, že zhruba dvě třetiny Němců dávají přednost ochraně klimatu před hospodářským růstem. Německo bylo loni zodpovědné za asi 2,1 procenta světových emisí oxidu uhličitého, a zařadilo se tak na šesté místo mezi znečišťovateli.