Devět a půl minuty krutosti. Soud poslal Chauvina na 22 let a šest měsíců za mříže

Ke 22 letům a šesti měsícům vězení odsoudil soudce Peter Cahill bývalého policistu Dereka Chauvina za loňskou vraždu a zabití černocha George Floyda, jehož smrt spustila v USA vlnu masivních protestů proti rasismu a policejnímu násilí.

Před vynesením trestu soudce Cahill řekl, že vydá memorandum o 22 stranách, v němž podrobněji vysvětlí důvody verdiktu. V krátkém vystoupení uvedl, že jeho rozsudek se zakládá na Chauvinově "zneužití postavení a moci a také na mimořádné krutosti vůči Georgi Floydovi" a naopak nijak neodráží "city nebo sympatie". Soudce také připustil , že Floydova smrt komunitě způsobila značnou bolest.

Prokuratura pro Chauvina žádala 30letý trest. Obhajoba požadovala podmínečný trest s odůvodněním, že Floydova vražda by se dala "nejlépe popsat jako chyba učiněná v dobré vůli".

Při dobrém chování může Chauvin počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin trestu, tedy zhruba po 15 letech, uvádí agentury.

"Mučení je správný výraz pro to, co policista Floydovi udělal," řekl žalobce Matthew Frank. "Nebyl to náhodný výstřel nebo rána do obličeje. Bylo to devět a půl minuty krutosti na bezmocném muži, který prosil o vlastní život," dodal.

Floydova smrt spustila v USA vlnu masivních protestů proti rasismu a policejnímu násilí. Chauvinovi hrozilo až 30leté vězení, Cahill totiž v květnu uznal, že Floydovo úmrtí 25. května 2020 provázely přitěžující okolnosti.

U soudu promluvili i příbuzní Floyda

Na úvod soudu promluvili příbuzní zabitého George Floyda včetně jeho sedmileté dcery, která vzpomínala na svého otce, na jejich společné večeře a svěřila se, jak moc jí chybí.

"Za sebe a svou rodinu říkám, že žádáme maximální trest," prohlásil poté jeden z Floydových bratrů Terrence Floyd, který při svém vystoupení nedokázal zadržet slzy.

Zatímco během jarního třítýdenního procesu s Chauvinem byla soudní budova chráněna betonovými zábranami, ostnatým drátem a střežili ji příslušníci Národní gardy, v pátek tato opatření kolem soudu zmizela. To dokazuje, jak se od dubna zmírnilo napětí poté, co padlo rozhodnutí o Chauvinově vině, napsala agentura Reuters.

Za zákrok proti neozbrojenému černochovi byl v dubnu Chauvin uznán vinným ze dvou různě závažných obvinění z vraždy a také ze zabití. Agentura AP uvedla, že ať už bude Chauvinovi vyměřen jakýkoli trest, může při dobrém chování počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin trestu, což je v Minnesotě obvyklý postup.