Detaily tvrdé ukrajinské odplaty. K zemi šel letoun, který zabíjel jen chvíle předtím

Ukrajincům se poprvé podařilo sestřelit ruský strategický bombardér dlouhého doletu TU-22M3. Zdroje serveru Kyiv Post potvrzují, že šlo o operaci naplánovanou a provedenou Hlavním ředitelstvím ukrajinské vojenské rozvědky (HUR).

Na ukrajinských i ruských sociálních sítích se rozšířily záběry, na nichž je vidět, jak se zasažený bombardér při pádu na zem otáčí. Zdroj pro Kyiv Post uvedl, že k sestřelení ruského letounu ve vzdálenosti asi 300 kilometrů od hranic Ukrajiny použili systém protivzdušné obrany S-200, se stejným typem střely, jakým Ukrajinci předtím zasáhli ruský letoun včasné výstrahy A-50.

Posádka se se zasaženým bombardérem pokusila vrátit na základnu, stroj se ale zřítil v oblasti Stavropolu. "Je třeba poznamenat, že se jedná o první úspěšné zničení strategického bombardéru ve vzduchu během bojové akce v době ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu," uvedlo ve svém prohlášení HUR.

"(Tento konkrétní) sestřelený ruský bombardér použili při útocích řízenými střelami na města Dnipro a Kryvyj Rih, které si vyžádaly smrt osmi lidí, včetně dvou dětí. Pomstili jsme se za naše města a civilisty," uvedl později pro agenturu AFP mluvčí ukrajinského letectva Ilja Jevlas. K sestřelení letounu tedy došlo jen pár hodin poté, co bombardér útočil.



Gubernátor ruského Stavropolského kraje potvrdil, že se letadlo zřítilo na pole v Krasnogvardějském okrese, aniž by způsobilo nějaké škody. Tvrdil, že posádka se katapultovala. Podle prohlášení ruského ministerstva obrany se letoun zřítil kvůli technické závadě, když se vracel z bojové mise. Na palubě prý nebyla žádná munice. Ruská média uvedla, že dva členy posádky převezli do nemocnice. Pátrací týmy pak našly třetího letce, který zemřel, a stále hledaly čtvrtého.

S-200, jehož střela v pátek 19. dubna bombardér zasáhla, je protiletadlový systém dlouhého doletu, který prošel modernizací. Je určený k zasahování bojových letounů, řízených střel a dronů ve výšce od 300 metrů až po 40 kilometrů, které dokáží letět rychlostí i přes 4000 km/h. Modernizovaná verze dokáže zasáhnout cíl na vzdálenost až 300 kilometrů.

