Demokraté jsou rozčarováni z Bidena. Nepůsobí jako energický a rozhodný prezident

Frustrace. Tímto slovem americká média vystihují současnou náladu demokratické voličské základny, především jejího progresivního křídla. Příčinou ale není jen nedávný verdikt Nejvyššího soudu USA, který zrušil ústavní právo na potraty. Nespokojenost míří i do Bílého domu a osobně k prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Mnozí demokraté - řadoví voliči, ale také aktivisté nebo politici - Bidenovi vyčítají, že nevystupuje dost razantně a působí jako slabý prezident. A nejde jen o jeho reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale také na opakované případy masového střílení, jako byla zatím poslední tragédie severně od Chicaga, kde na Den nezávislosti 4. července zahynulo sedm lidí a dalších bezmála padesát bylo zraněno.

Bidenův obraz na veřejnosti, včetně očí demokratických voličů, navíc sráží přetrvávající inflace a vysoké ceny pohonných hmot, na které jsou Američané mimořádně citliví. Demokratické rozladění se promítá i do pochyb, zda by měl devětasedmdesátiletý Joe Biden v roce 2024 ještě vůbec obhajovat prezidentský úřad.

"Nemůžeme dovolit, aby nám Nejvyšší soud, který se vymkl kontrole, ve spojení se extremistickými částmi Republikánské strany odebral svobody a osobní autonomii," oznámil Biden minulý pátek vládní opatření, která mají zmírnit dopady verdiktu Nejvyššího soudu o interrupcích.

Soud jejich umožnění nechal na jednotlivých státech a nejméně deset států už potraty zakázalo. Výhledově, v řádu týdnů či měsíců, by v USA mělo být dohromady přes dvacet států, kde budou potraty zakázány nebo výrazně zpřísněny.

Týká se to jak zákroků na klinikách, tak potratových prášků, které mohou být použity až do desátého týdne těhotenství. Bidenova opatření mají zajistit, aby ženy měly přístup k těmto prostředkům schváleným americkou Federální agenturou pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a také k antikoncepci.

Kliniky v indiánských rezervacích

Prezident minulý pátek pověřil ministerstvo zdravotnictví, aby do třiceti dnů přišlo se zcela konkrétními návrhy. Ty by měly rovněž ochránit osobní data žen, které na internetu vyhledávají informace o možnostech přerušení těhotenství.

Podle některých organizací hájících právo na potrat by měl ovšem prezident učinit účinnější a radikálnější kroky. "Jsme rádi, že Bílý dům začal z pozice vlády řešit přístup k interrupcím. Ale tento plán přichází pozdě a není dostatečný," uvedla například Morgan Hopkinsová, prezidentka organizace All Above All.

Výmluvnou reakcí na Bidenem oznámená opatření byla i sobotní demonstrace za právo na potrat přímo u Bílého domu. Organizovalo ji hnutí Ženský pochod (Women's March), které v lednu 2017 ve Washingtonu uspořádalo mohutnou akci proti tehdejšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi.

V sobotu ale ženy dorazily k Bílému domu, aby vyjádřily nespokojenost s přístupem Joea Bidena. "Musíš nám naslouchat, Joe," zachytila reportérka deníku Washington Post naštvanost šestačtyřicetileté Jessiky Gibson-Spencerové, která by od prezidenta chtěla vidět na obranu práva na potrat mnohem razantnější postup. "Volila jsem tě," hrozila Jessica sevřenou pěstí směrem k Bílému domu.

Organizace a aktivisté bránící interrupce například navrhují, aby byly potratové kliniky teď nově zřízeny na federálních územích a v indiánských rezervacích, které nespadají pod pravomoc jednotlivých států. Prezident by podle aktivistů také mohl vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví, což by umožnilo nabízet prášky iniciující potrat i ve státech, které to nyní zakázaly.

“We are glad to see the White House start to implement a whole of government approach to abortion access. But this plan, which the White House committed to months ago, is both late and not enough …” — All* Above All (@AllAboveAll) July 8, 2022

Volte, volte, volte!

Jiné návrhy jsou politické, podle aktivistů a některých politiků by se měl prezident pokusit o zvýšení počtu členů Nejvyššího soudu, aby tak zvrátil jeho současnou konzervativní většinu. Bidenův Bílý dům tyto návrhy ovšem vesměs odmítá.

Zřízení klinik uvnitř států, které interrupce zakazují, by bylo podle Bílého domu pro ženy nebezpečné. A možné rozšíření Nejvyššího soudu by Kongres v současné chvíli, kdy demokraté sice oficiálně mají většinu, ale někteří jejich politici nehlasují se stranou, neschválil.

Podle prezidenta by se tak demokraté měli pokusit v nadcházejících podzimních volbách nejen uhájit svoji většinu v Kongresu, ale ještě ji navýšit. Podle Bidena je to nejúčinnější a v tuto chvíli jediná možná cesta, jak právo na potrat obnovit.

"Pro boha živého, v listopadu jsou volby. Volte, volte, volte, volte," apeloval prezident v pátek na demokratické voliče. "Doufám a silně věřím, že ženy skutečně přijdou v rekordních počtech, aby získaly zpět svá práva," uvedl.

Některé průzkumy ukazují, že verdikt Nejvyššího soudu měl na demokraty skutečně burcující vliv. Například podle šetření pro agenturu AP vzrostl počet respondentů, pro které je obrana práva na potrat jedním z pěti nejdůležitějších témat.

Na hodnocení Bidenova výkonu v úřadu prezidenta ale měly události posledních několika týdnů spíše opačný dopad, Američané jsou stále skeptičtější.

S prezidentem je spokojeno už jen 38 procent lidí. A šetření Gallupova ústavu z minulého týdne ukázalo, že Bílému domu jako instituci důvěřuje jen 23 procent Američanů, což je o 15 procent méně než před rokem.

Přímo zevnitř Demokratické strany se zároveň ozývají hlasy, že Biden se sice snaží především v boji s inflací dělat konkrétní, správná opatření, ale že celý jeho projev není dost energický. V Američanech to podle těchto hlasů vzbuzuje pocit, že Biden není mužem na svém místě.

Už by neměl kandidovat

Například Bidenova reakce na výše zmíněnou střelbu u Chicaga, kde 4. července zemřelo sedm lidí, podle kritiků působila vlažně až nezúčastněně. Zejména v kontrastu s emotivním, osobním apelem guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera.

"Pokud jste dnes naštvaní, tak říkám: Buďte naštvaní. Já jsem rozzuřený, že zbraňové násilí si vzalo další nevinné životy," prohlásil Pritzker ve svém projevu.

Americká média jsou v posledních týdnech plná pochyb demokratů na adresu jejich vlastního prezidenta. "Ekonomika se patrně vymyká kontrole. Základní práva jsou rušena. Ale Bílý dům s ničím nepřichází," uvedl třeba Bill Neidhardt, bývalý mluvčí demokratického senátora Bernieho Sanderse, pro deník New York Times.

"Ve vedení je vakuum, a on ho nezaplňuje," zhodnotil výkon prezidenta pro Washington Post demokratický poradce Adam Jentleson, který pracoval pro bývalého šéfa demokratické senátní většiny Harryho Reida.

Rovněž ve vyjádření některých demokratických členů Kongresu lze slyšet kritiku prezidenta. "Prezident a Demokratická strana by měli pochopit, že to není jenom krize ohledně potratů, ale že to je krize naší demokracie… A prezident Biden by na to měl reagovat," uvedla progresivní kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová před týdnem pro televizi NBC.

Před dvěma týdny pak na přímou otázku moderátorky CNN, zda by v roce 2024 podpořila Bidenovu prezidentskou kandidaturu, odmítla jednoznačnou odpověď. "Až to přijde, tak to posoudíme," řekla kongresmanka.

Její vyjádření je přitom jen jedním z více příkladů pochyb a váhání, které posilují spekulace, že Biden by mohl mít v roce 2024 vyzyvatele přímo zevnitř Demokratické strany. "Nepodporuji to, ale je to samozřejmě možné. Už jsme to v minulosti viděli," uvedl například illinoiský guvernér Pritzker nedávno pro NBC.

V průzkumu z konce června se 64 procent lidí vyjádřilo, že Biden je už nyní na prezidenta příliš starý. A přes sedmdesát procent Američanů řeklo, že v příštích volbách by kandidovat neměl. Pro Bidena je to horší výsledek než pro Trumpa, kterého by nechtělo "jen" 61 procent voličů.

Obdobně špatnou zprávou je pro Bidena čerstvý průzkum New York Times, který deník zveřejnil v pondělí. Už i většina demokratických voličů (64 procent) si podle tohoto šetření myslí, že jejich současný prezident by měl v Bílém domě skončit po prvním volebním období.

