Co největší nezávislost. Británie ukázala, jakou dohodu chce s EU

Británie chce v dohodě o budoucích vztazích s Evropskou unií dosáhnout co největší hospodářské i politické nezávislosti. Podle agentury Reuters to vyplývá z vyjednávacího mandátu, který v úterý schválila britská vláda. Do jednání, která začnou už v pondělí, tak vstupují obě strany s rozdílnými představami. EU nabídla Británii "ambiciózní, vyvážené a dalekosáhlé partnerství".

Británie 31. ledna opustila Evropskou unii a vstoupila do takzvaného přechodného období, které potrvá do konce tohoto roku. Během něj chtějí Londýn a Brusel vyjednat dohodu, která upraví budoucí vztahy nejen v obchodu, ale i v bezpečnosti, dopravě či rybolovu. Jednání, která za EU povede Michel Barnier a za Británii David Frost, začnou v pondělí v Bruselu. Druhé kolo by se mělo uskutečnit ještě v březnu v Londýně. Skončit mají rozhovory do konce tohoto roku. Británie by teoreticky mohla požádat do poloviny roku o prodloužení přechodného období, premiér Boris Johnson to ale kategoricky odmítá. Británie totiž nyní musí dodržovat unijní pravidla, na jejich podobu ale nemá už kvůli brexitu vliv. Unijní mandát, který schválili v úterý ministři sedmadvaceti členských zemí EU, počítá s tím, že Brusel bude usilovat o dosažení ambiciózní dohody. Klíčem k zachování blízkého obchodního partnerství je přitom požadavek, aby Británie dodržovala unijní pravidla pro hospodářskou soutěž, pracovní podmínky, daně či pro ochranu životního prostředí.