Co jste dělali před válkou? Ukrajinští vojáci hlásili s pohnutím svá civilní povolání

Reportér Rádia Svobodná Evropa Serhij Nužněnko se na frontě zeptal více než desítky ukrajinských vojáků, čemu se věnovali před válkou. Ruská agrese je donutila jít bránit vlast a všichni do jednoho opustili své původní profese i rodiny. "Pracoval jsem jako barista. Připravoval jsem kávu. Teď jsem střelec tanku," svěřuje se Ukrajinec Oleksandr.

S tanky na frontě pracují i Viktor a Jurij - oba jako jejich řidiči. "Byl jsem traktorista. Teď dělám vlastně skoro to samé," uvádí první jmenovaný, který ještě vypomáhá jako mechanik. "Já jsem byl student a stavební dělník. A teď jsem v armádě," dodává Jurij.

Jejich kolegové Andrij a Grygorij zase ovládají salvové raketomety BM-21 Grad. Andrij působil před začátkem války jako starosta města Monastyryska v Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny. Grygorij pracoval jako řidič. "Takže já jsem si vlastně našel podobnou práci," podotýká.

Mezi dotázanými se nacházeli studenti, horník, strojvedoucí či architektka. "Pracovala jsem pro velké firmy. Teď jsem zdravotnice u vojenské letky," svěřuje se Dzvenyslava. "Já jsem byl elektrikářem v Rovenské jaderné elektrárně. Mám ženu a dvě děti. Opustil jsem je a přišel sem," dodává další ukrajinský bojovník Oleksandr.

Video RFE zveřejnila v době, kdy začal hlavní úder protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pozemní spojení poloostrova Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu země, napsal ve středu list The New York Times. Stanice CNN citovala dva americké činitele, podle nichž ukrajinská armáda nasadila "hlavní část" svých záložních sil na jih země, aby využila nedávných ukrajinských zisků. Je pravděpodobné, že do rozhodujících bojů zasáhnou i novináři vyzpovídaní Ukrajinci.

