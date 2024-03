USA počítaly s reálnou možností ruského jaderného útoku na Ukrajinu, tvrdí CNN

USA se připravovaly na reálnou možnost, že Rusko provede na konci roku 2022 jaderný útok na Ukrajinu, tvrdí americká stanice CNN s odvoláním na dva vysoce postavené představitele americké prezidentské administrativy. Obavy z rizika jaderného útoku se podle nich nezakládaly pouze na hypotetických scénářích, ale vznikly na základě souboru několika událostí, analýz a poznatků rozvědek.

"Museli jsme vytvořit plán, abychom byli v nejlepší možné pozici, kdyby se tato dříve nemyslitelná událost skutečně stala," řekl stanici jeden její zdroj.

V závěru roku 2022 se ruská armáda ocitla na Ukrajině v nezáviděníhodné situaci, připomněla CNN. Ukrajinské síly postupovaly na Cherson na jihu země, jedno z největších měst, které se ruské armádě od začátku ofenzivy v únoru 2022 podařilo ovládnout. Celým ruským jednotkám hrozilo obklíčení. Americká administrativa se domnívala, že takováto velká ztráta by mohla být potenciálním spouštěčem pro použití jaderných zbraní, sdělily CNN její zdroje. K obavám přispívalo i to, že ruský prezident Vladimir Putin prohlašoval Cherson za součást ruského území a mohl by tedy jeho ztrátu označit za hrozbu pro Rusko.

K obavám z možného jaderného útoku na Ukrajinu přispělo tehdy i to, že Rusko několikrát obvinilo ukrajinské síly, že se připravují na použití takzvané špinavé bomby, která po výbuchu zamoří okolí radioaktivním materiálem pomocí exploze konvenční výbušniny. Podle zdrojů CNN toto falešné obvinění vyvolalo podezření Washingtonu, že Rusové si buď připravují "záminku, aby udělali sami něco šíleného, nebo chtějí zakrýt něco, co se sami chystají udělat".

Obavy Washingtonu pak vystupňovala především informace západních rozvědek, že ruští představitelé mezi sebou o jaderném útoku otevřeně diskutují. Tyto rozhovory se podle zdrojů CNN odehrávaly minimálně v "nižších patrech ruského systému".

USA se proto zaměřily na sledování přesunů ruských jaderných sil. O hrozbě jaderného útoku také v tichosti jednaly s hlavními spojenci a snažily se přimět i ostatní země, především Čínu a Indii, aby Rusko od podobného útoku odradily. Právě zapojení Indie a Číny a dalších zemí mohlo podle jednoho ze zdrojů stanice nakonec pozitivně ovlivnit způsob, jakým Rusové o jaderných zbraních uvažovali.