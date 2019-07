Cla na dovoz z Číny mohou způsobit nedostatek biblí, bojí se američtí vydavatelé

Američtí vydavatelé náboženské literatury se kvůli americko-čínské celní válce obávají nedostatku biblí na trhu. Miliony svazků této knihy křesťanského náboženství se totiž každoročně tisknou v Číně a kupujícím by je cla mohla prodražit, napsala agentura AP.

V komunistické Číně se podle prezidenta amerického svazu vydavatelů křesťanské literatury Stana Jantze tiskne více než polovina celosvětové produkce biblí. Dražší bible také zkomplikují situaci křesťanských organizací, které je zájemcům rozdávají zdarma.

Americký prezident Donald Trump navrhuje rozšířit 25procentní clo na další čínské zboží, opatření by se mělo dotknout i všech knih. Podle kritiků by to nepřiměřeně zasáhlo bible a dětské knihy. Jak tisk biblí tak dětských knih totiž klade na tiskárny zvláštní nároky, kterým jsou - na rozdíl od mnoha amerických - schopni dostát právě čínští tiskaři.