Cítili jsme to všude. Do ruské války se nepřímo zapojila "říše zla", potvrzují vojáci

Ukrajinští dělostřelci na východní frontě za poslední měsíc zaznamenali nárůst ruského ostřelování. Vojáci změnu začali vnímat pár dní poté, co zpravodajské služby Jižní Koreje uvedly, že její severní, totalitním režimem ovládaný soused, dodal Rusku deset zásilek s municí, což odpovídá více než milionu dělostřeleckých granátů.

"Určitě pociťujeme, že Severní Korea dodala Rusku další střely. Všiml jsem si toho asi před měsícem, když jsem se vrátil po svém volnu. Cítili jsme to všude," popsal nárůst ruského ostřelování dvaadvacetiletý ukrajinský voják Vitalij.

KLDR Rusku podle Jihokorejců kromě munice dodala také blíže neupřesněný počet balistických raket krátkého doletu a protitankových i protiletadlových střel, které může Moskva ve válce proti Ukrajině využít. Američané už dřív uvedli, že Rusové od KLDR převzali víc než tisíc kontejnerů s municí a vojenským vybavením.

Potvrzují se tak obavy o možné zbrojní spolupráci KLDR a Ruska. Ty se poprvé objevily poté, kdy se v září v Rusku setkali prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Podle mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho se Spojené státy domnívají, že Pchjongjang se snaží výměnou za munici získat moderní ruské zbraně, které bude moci využít i ve svém jaderném programu. Právě kvůli častým výhrůžkám jadernou anihilací, hladomoru i politickým vraždám se pro zemi na Západě vžilo označení říše zla.

Kromě intenzivnějšího ostřelování si ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti všimli i toho, že se změnila povaha války. "Všichni stojí na svých pozicích, nikdo se nehýbe. Nikam nepostupujeme ani my, ani oni. Uděláme svou práci a vracíme se zase zpět do zákopu a tohle děláme pořád dokola, den co den," uvedl ukrajinský voják Volodymyr.

Ukrajinští vojáci si uvědomují, že čelí silnému nepříteli, který má více zbraní i vojáků. Přesto tvrdí, že s Ruskem bojují velmi efektivně. "Nejtěžší je, když umírají lidé, ale kromě toho.... není nic opravdu těžkého. Není důvod nebojovat," uzavřel ukrajinský voják Valerij.

Rusové mají mnohem děsivější cíle. Ukrajina je jen etapa, varuje analytik