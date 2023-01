Největší korupční skandál od začátku invaze. Zelenskyj reaguje slibovanou čistkou

Vysoce postavení činitelé v ukrajinské státní správě končí. Své posty opustili zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko, náměstek ministra obrany Vjačeslav Šapovalov zodpovědný za zásobování armády i náměstek generálního prokurátora Oleksij Symonenko. Prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil další personální změny poté, co zemí otřásly největší korupční skandály od začátku ruské invaze.

"Zkorumpované úředníky čeká spravedlivý trest, první zatýkání proběhne už letos na jaře," slíbil Ukrajincům vládní poslanec David Arachamija. Ten je předsedou poslaneckého klubu strany Služebník lidu, která drží většinu křesel a jejímž členem je i prezident Zelenskyj. Právě s protikorupční rétorikou strana vyhrála v roce 2019 volby, ve stejném roce a se stejným slibem zvítězil v prezidentských volbách Zelenskyj. Skandály by navíc mohly podkopat ochotu Západu poskytovat zemi bránící se ruské agresi vojenskou i finanční pomoc.

Teď se dává slibovaná čistka do pohybu. Vasyl Lozinskyj, náměstek ministra pro územní rozvoj, byl zatčen při přebírání úplatku 400 tisíc dolarů, v přepočtu 8,8 milionu korun. Arachamijův stranický kolega Pavlo Chalimon přišel o post místopředsedy parlamentní frakce poté, co vyšlo najevo, že si během války pořídil na cizí jméno luxusní dům v centru Kyjeva. Kvůli otazníkům nad kontraktem na zásobování armády potravinami odstoupil náměstek ministra obrany Šapovalov.

Zástupce šéfa prezidentské kanceláře Tymošenko odstoupil v úterý. "Děkuji prezidentovi Zelenskému za důvěru a příležitost konat dobré skutky," napsal na Telegramu, důvody neuvedl. Již delší dobu se ale spekulovalo o neshodách s jeho nadřízeným Andrijem Jermakem. Svůj post zastával od roku 2019, na starosti měl regiony a regionální politiku, se Zelenským spolupracoval už během prezidentské kampaně. Pozorovatelé dávají jeho odchod do souvislosti právě s ohlášenou čistkou, v níž se Zelenskyj zbavuje lidí, kteří mu nevyhovují.

Náměstek generálního prokurátora Simoněnko přišel o místo poté, co strávil zimní dovolenou ve španělské Marbelle. Prezident Zelenskyj přitom výslovně zakázal státním zaměstnancům trávit během války volno v zahraničí. Podle serveru Ukrajinska pravda se navíc náměstek na dovolenou vypravil v autě jistého podnikatele ze Lvova.

"Od loňského února se vláda všemi kanály, oficiálními i neoficiálními, snažila úředníky přesvědčit, aby se soustředili na válku, pomoc poškozeným a snížení byrokracie a přestali se zapojovat do pochybných obchodů. Některým to prostě nedošlo," uvedl Arachamija na Telegramu.

Problémy s korupcí jsou na Ukrajině dlouhodobé, její omezení patří k podmínkám členství země v Evropské unii, o které Kyjev usiluje. V posledním světovém indexu vnímání korupce Transparency International z roku 2021 se Ukrajina umístila až na 122. místě ze 180 zkoumaných zemí. Protikorupční aktivisté sice tvrdí, že se situace v loňském roce po vypuknutí války zlepšila, nynější vlna personálních změn ale ukazuje, že je stále co řešit.

V nejbližší se době podle lídra vládních poslanců Arachamiji uzavře výběrové řízení na ředitele antikorupčního úřadu NABU. Právě detektivové tohoto úřadu zatkli přímo v kanceláři náměstka Lozinského. Podle vyšetřovatelů v tu chvíli přebíral čtyřsettisícový úplatek v dolarech jako "odměnu" od podnikatelů, kteří vládním institucím dodávali různou techniku, včetně elektrických generátorů. Ty byly ale výrazně dražší než nabídka na trhu.

Podobné podezření se vznáší nad dodávkami potravin pro armádu. Novinář Jurij Nikonov publikoval velké srovnání cen, které platila armáda, s cenami v nejoblíbenějším obchodním řetězci Silpo. Zjistil, že ve smlouvě stojí například jedno vajíčko 17 hřiven, zatímco v obchodě sedm. V přepočtu je to deset a čtyři koruny. Brambory kupují vojáci za 22 hřiven za kilogram při maloobchodní ceně devět hřiven. Částky odpovídají 13 a pěti korunám.

Kontrakt podepsal ředitel odboru nákupů ministerstva obrany Bohdan Chmelnyckyj. Už loni figuroval v kauze, kdy skupina podvodníků připravila ministerstvo o 580 tisíc dolarů, zhruba 12,7 milionu korun. Uzavřela dohodu o dodávkách neprůstřelných vest, ale nedodala nic.

Ministerstvo tvrdí, že informace o cenách armádních potravin nejsou správné. Požádalo dokonce tajnou službu SBU, aby prověřila "šíření vědomě lživých informací, škodících zájmům bezpečnosti v době války".

Do věci se ale vložil prezident Zelenskyj, publikoval video, v němž kauzu armádních nákupů okomentoval. Slíbil, že občané dostanou všechny informace a stát na ně bude tvrdě reagovat. "Chci, aby to bylo zcela jasné: žádný návrat k tomu, jak to bylo dříve, k tomu, jak si zvykli žít lidé napojení na státní instituce, se konat nebude!" Poděkoval vyšetřovatelům, "kteří brání zákon", a také novinářům, "kteří zjišťují fakta a dávají objektivní informace".

Krátce poté rezignoval náměstek obrany Šapovalov, přestože ministerstvo i nadále tvrdí, že se ničeho špatného nedopustil. V prohlášení na webových stránkách úřadu se uvádí, že náměstkova rezignace je "důstojným činem", který pomůže udržet důvěru v ministerstvo.