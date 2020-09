Čínská firma sbírá data o milionech cizinců, včetně politiků. Není jasné pro koho

Jejími klienty jsou čínská armáda, čínské bezpečnostní služby i vládnoucí komunistická strana. Název technologické firmy Zhenhua Data přitom ještě donedávna znal jen málokdo. O víkendu se však ukázalo, že shromažďuje data o 2,4 milionu lidí z celého světa. Včetně členů britské královské rodiny a řady světových politiků.

O aktivitách firmy Zhenhua Data se svět dozvěděl v neděli, kdy na veřejnost unikly detaily z její rozsáhlé databáze. Firma přitom podle australské stanice ABC spadá pod čínský státní podnik CETC, který se zaměřuje na vojenský výzkum.

Databáze obsahuje informace o 2,4 milionu lidí z celého světa. Jsou zde například jejich data narození, adresy bydliště, komentáře z jejich sociálních sítí, ale i záznamy z banky, psychologické profily nebo policejní záznamy.

Nejčastěji jde o Američany, Australany, Brity a Malajsijce. Objevují se mezi nimi jména politiků, jako britského premiéra Borise Johnsona, australského premiéra Scotta Morrisona, členů britské královské rodiny a významných soudců, podnikatelů nebo celebrit, píše britský deník The Guardian.

Australia: ”China's 'hybrid war': Beijing's mass surveillance of Australia and the world for secrets and scandal“ (on Shenzhen company Shenzhen company Zhenhua Data)https://t.co/5Vj06QsTrp — Geoff Wade (@geoff_p_wade) September 13, 2020

Kromě toho databáze obsahuje i údaje o členech jejich rodin. "Pokud jste 14letá dcera politika, tak čínská zpravodajská služba monitoruje vaše komentáře na sociálních sítích a zaznamenává informace, které ji zajímají nebo mohou v budoucnu zajímat," uvádí autor knihy o čínském vlivu na australskou politiku Clive Hamilton z australské Univerzity Charlese Sturta.

Sama firma Zhenhua Data vše odmítá. Podle ní jsou zprávy o její databázi "závažně nepravdivé".

Komu by se data hodila?

Informace o rozsáhlé databázi, u které není jasné, komu a k čemu přesně má sloužit, zveřejnil spolu se světovými médii americký akademik Christopher Balding. Ten se k nim dostal přes svůj anonymní zdroj z Číny. Balding se zná s řadou asijských odborníků i aktivistů, protože dříve pracoval na Pekingské univerzitě. Z Asie však později odjel zpět do Spojených států kvůli obavám o svou bezpečnost.

Balding obsah databáze svěřil australské konzultační firmě zaměřené na kyberbezpečnost Internet 2.0. Zatím se jí podařilo dešifrovat zhruba desetinu sledovaných lidí.

Jak upozorňuje Robert Potter z této společnosti, databáze obsahuje informace, které by byly cenné pro jakékoliv zpravodajské služby.

Jak uvádí stanice ABC, kromě politiků se databáze zaměřuje i na méně známé osoby spojené s vojenstvím a bezpečností. Jsou zde například informace o členech představenstva společnosti zabývající se vesmírnými technologiemi Gilmour Space Technology. A také všech Australanů, kteří sdílí stejné příjmení jako zakladatel firmy - Gilmour.

Sledovaní lidé mají také rozdílná označení. Někdo je v kategorii "zvláštní zájem", jiní zase v "politicky exponovaní". Databáze neuvádí, co přesně tyto kategorie znamenají a jak se do nich lidé dostali. "Myslím, že to široce ukazuje, co Čína dělá a jak sleduje, monitoruje a hledá vliv … nejen vůči svým občanům, ale vůči občanům z celého světa," říká Balding.

"Společnost (Zhenhua Data) narušila soukromí milionů lidí na světě, porušila pravidla všech hlavních sociálních sítí a nabourala se do jiných firem kvůli jejich datům," doplňuje analytik Potter.

Knihy plné záznamů

Podle novozélandské akademičky zaměřující se na Čínu Anne-Marie Bradyové si Čína vytváří záznamy o určitých lidech už dlouho. "Viděla jsem celé knihy obsahující informace o kariérách a politických názorech řady amerických expertů na Čínu. Co je ale na tomto novém zjištění neobvyklé, je využití velkých dat (tzv. big data, která se často využívají pro analýzy - pozn. red.) a soukromé firmy," říká.

Že podobná databáze vznikla, nepřekvapuje ani analytičku Samanthu Hoffmanovou z australského think-tanku Australian Strategic Policy Institute. "Mnoho západních technologických společností sbírá data a i to by mělo být nepříjemné pro mnoho lidí. Je však rozdíl mezi tím, co dělají ony a co dělá čínská firma, která uvádí, že je přímo napojená na státní bezpečnost," vysvětluje analytička.

