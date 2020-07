Tažení proti "nebezpečnému" TikToku. Oblíbenou síť zakázala Indie, USA to chystají

Osm set milionů uživatelů měla ještě v červnu sociální síť TikTok. Mobilní aplikace, která umožňuje natáčet a upravovat krátké videoklipy, je populární po celém světě mezi teenagery. V této věkové skupině je konkurentem YouTube a Instagramu.

TikTok je dostupný ve 155 zemích světa, každý den lidé zhlédnou na této sociální síti přibližně 1,5 miliardy videí. Aplikaci vlastní čínská firma ByteDance.

Údaj 800 milionů uživatelů ale minulý týden poklesl o několik desítek milionů. Velký trh TikToku - Indie - se mu uzavřel. Kvůli ozbrojeným konfliktům na hranici s Čínou se vláda v Dillí rozhodla, že zakáže v zemi přes pět desítek různých čínských aplikací. Včetně TikToku, do roku 2017 známého v Evropě pod názvem musical.ly.

Indové uvedli, že pro zemi představuje nebezpečí shromažďování dat o uživatelích, které po firmě ByteDance požaduje čínská vláda. Peking nařkl Dillí, že porušilo zásady Světové obchodní organizace. Ředitel firmy ByteDance Kevin Meyer tvrdí, že vláda od firmy nic takového nechtěla.

"Čínská vláda takovou žádost nikdy nevznesla. Data o indických uživatelích skladujeme na serverech v Singapuru. Pokud bychom takovou žádost obdrželi, nevyhověli bychom jí," uvedl Meyer.

Rozhodnutí indické vlády každopádně pomohlo domácím společnostem. Během prvních dvou dnů od zákazu TikToku vzrostl počet uživatelů podobné indické aplikace Rosopo o 22 milionů. "Zakázané aplikace škodí svrchovanosti a celistvosti Indie, indické obraně, bezpečnosti státu i veřejnému pořádku," oznámilo indické ministerstvo technologií.

Dveře se začínají TikToku přivírat i na dosud druhém největším trhu, ve Spojených státech. Dva američtí senátoři v červnu vyzvali vládu, aby aplikaci zakázala, a tvrdili, že přímo z představenstvu firmy jsou zástupci Komunistické strany Číny.

"Nechci předjímat rozhodnutí před tím, než ho oznámí prezident Donald Trump, ale je to něco, co zvažujeme, to mohu říci," řekl Pompeo v pondělí televizi Fox News.

Spory o bezpečnost čínských technologií jsou delší dobu předmětem rozkolu mezi Washingtonem a Pekingem. Donald Trump například zakázal čínské firmě Huawei účast na budování 5G sítě v USA, protože je firma podle Američanů napojena na čínskou armádu a tajné služby.

USA také mocně lobují v Evropě za to, aby další země Číňany z 5G sítí vyloučily. Předmětem sporů mezi Čínou a Spojenými státy je rovněž rozšíření koronaviru, kdy USA obviňují Čínu, že v počátcích pandemie světu lhala a zamlčovala informace, a stejně nový čínský bezpečnostní zákon v Hongkongu.

V Evropě zatím žádná vláda o zákazu TikToku neuvažuje, alespoň ne nahlas. Evropský sbor pro ochranu údajů (EDPB) ale v polovině června oznámil, že prošetří, jak firma ByteDance s daty nakládá a zda neporušuje zákony Evropské unie. Sbor dohlíží na ochranu osobních údajů ve všech sedmadvaceti členských zemích EU.

Video: Děti si na sociální síti TikTok hrají na sexbomby