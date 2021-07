Čína zakročila proti sexuálním menšinám. Z internetu najednou zmizely jejich skupiny

Pokud se mladí Číňané chtějí dozvědět něco o sexuálních menšinách, v televizi a novinách budou hledat spíš marně. Proto vznikly skupiny, které na největší čínské sociální síti WeChat publikovaly články o LGBT+ komunitě, odpovídaly na otázky a poskytovaly desítkám tisíc lidí podporu. Po letech fungování ale všechny v úterý v noci zmizely.

Každý, kdo se pokusil do nějaké z desítek skupin s tisíci sledujícími podívat, uviděl chybovou hlášku. Ta říkala, že skupina byla zablokována kvůli stížnostem nebo porušování pravidel o správě obsahu. Následně byly všechny úplně deaktivovány.

Skupiny po několik let vedly a spravovaly univerzitní spolky na podporu sexuálních nebo genderových menšin. Publikovaly v nich texty věnující se teorii genderu, mentálnímu zdraví či diskriminaci na pracovišti. Uživatelé v nich našli rady ohledně seznamování nebo psychickou podporu, vyjmenovává server Vice.

"Tyto skupiny poskytly mnoha lidem pocit komunity, hlavně těm, kteří si zrovna uvědomili, že mohou být gayové a potřebují podporu," cituje server Insider jednoho z členů. "Setkáváme se společně jako komunita, pokoušíme se porozumět si a uklidňujeme ty, kteří to potřebují. Je to jako rodina," napsal na sociální síti Weibo.

Homosexualita přestala být v Číně nelegální v roce 1997 a od roku 2001 není klasifikována jako mentální porucha. Zároveň podpora sexuálních menšin ve společnosti a především mezi mladými lidmi stoupá. Britský deník The Guardian dodává, že navíc není jasné, jestli pokyn k odstranění skupin přišel od vlády nebo zda k němu přikročila společnost provozující síť WeChat sama. Ta na dotazy deníku neodpověděla, čínská vláda se také nevyjádřila.

"Pro všechny to byla bezesná noc," říká 35letý nebinární člověk vystupující pod jménem Ču-c'. "Snaží se, aby to vypadalo, že v Číně nejsou žádní gayové. Je to hloupé, zlé a ignorantské," říká s tím, že jen díky těmto skupinám dokázal přijmout svou identitu.

Horší než před deseti lety

Podle odborníků na LGBT+ ale tento krok není překvapivý. V loňském roce byl na neurčito zrušen šanghajský pride, pochod sexuálních menšin. Před pár lety byl zase ze streamovacích webů odstraněn dokument s gay tematikou, síť Weibo se pokoušela označit homosexuální obsah za pornografický nebo násilný a zmizela odsud možnost dát do popisku svého účtu duhovou vlajku.

Situace se opakuje i nyní. Síť Weibo nechala odstranit článek vyzývající k solidaritě se zrušenými skupinami na WeChatu a zrušila možnost komentovat téma.

Pětadvacetiletá studentka vystupující pod přezdívkou Cathy, která moderovala jednu ze zrušených skupin s 18 tisíci členy, si v poslední době všímá i změn na univerzitě. Jde například o pořádání akcí zaměřených na LGBT+ tematiku, které jsou povolené v čím dál menším počtu a místo veřejných často musejí být soukromé.

"V posledních letech bylo naším cílem jednoduše přežít a pokračovat v poskytování služeb LGBTQ studentům," řekla pro americkou stanici CNN.

Další členové zrušených skupin agentuře AP vypověděli, že je jejich univerzita před dvěma měsíci vyzvala, ať skupiny zruší sami nebo alespoň neuvádí jméno své školy. Ve stejné době podle singapurského deníku The Straits Times dostali také "pozvání na čaj", což je označení pro jednání s úředníky, které má zastrašit možné odpůrce.

"Čína není taková, jaká byla před deseti lety. Postupně přicházíme o všechny svobody," napsal jeden z uživatelů na sociální síti Weibo.

LGBT+ se začnou ukrývat

Podle výzkumníka zaměřeného na čínské sexuální menšiny Cchueje Leho z Aucklandské univerzity na Novém Zélandu se nyní tyto skupiny přesunou do "podzemí". Bude docházet k autocenzuře a lidé se budou vyhýbat tomu, aby přiznali svému okolí sexuální orientaci.

"Na jednu stranu se jedinec často může cítit bezmocný, když čelí společenským překážkám a politickému systému. Má jen omezený prostor k odporu," vysvětluje Cchuej pro Vice. "Na druhou stranu mladá čínská generace stále více přijímá sexuální diverzitu a rovnoprávnost. To je trend naší doby," dodává.

I zde se ovšem najdou výjimky, které například spojují sexuální menšiny se zahraničními silami. "Podporuju blokování… Proč bychom měli nechat tyhle veřejné účty vedené protičínskými silami působit na našich institucích vyššího vzdělání? Čekáme, až vymyjí mozky univerzitním studentům, kteří si ještě neutvořili vlastní hodnoty," cituje CNN jeden z takových komentářů na Weibo.

Video: Chceme být mámy. Uděláme si asistovanou reprodukci, říkají Tereza a Žaneta