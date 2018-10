Čína přitvrzuje vůči muslimům. Uzákonila tábory, které mají Ujgury "převychovat"

Čínská vláda schválila zákon, který legalizuje budování převýchovných táborů pro muslimskou menšinu Ujgurů. Ti, kteří už ze vzniklých táborů utekli, popisují propagandistické praktiky a mučení.

Urumči - Slibování věrnosti čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, zákaz zubních past vyrobených podle muslimských pravidel, fyzické tresty nebo povinnost používat čínštinu jako úřední jazyk. Čínští muslimové žijící v autonomní oblasti Sin-ťiang se musí řídit celou řadou pravidel, toto jsou jen některá z nich.

Peking navíc v úterý přitvrdil. Centrální vláda schválila zákon, který povoluje samosprávě "vychovávat a transformovat" obyvatele Sin-ťiangu v "profesních tréninkových centrech". Jinak známých jako převýchovné tábory, píše čínský server South China Morning Post.

Zákon je jedním ze způsobů, jakými čínská vláda v poslední době omezuje práva muslimských Ujgurů.

"Vlády na místní úrovni mohou vytvořit výchovné a transformační organizace a dohlížecí oddělení, například profesní tréninková centra, k výchově a přeměně lidí, kteří byli vystaveni vlivu extremismu," píše se v zákoně.

Do takzvaných tréninkových center budou oficiálně posíláni Ujguři s drobnými přestupky, aby se zlepšila jejich integrace do společnosti. Střediska mají zároveň zajistit lepší boj proti extremismu a vyšší bezpečnost v zemi.

Zločin proti lidskosti?

Až do nynějška Čína existenci převýchovných táborů odmítala, přestože čelila kritice západních států i OSN, která situaci v Sin-ťiangu přirovnala k obřímu internačnímu táboru. Ve střediscích se podle odhadů nachází až milion Ujgurů. Jejich budování a postupné zvětšování dokládají i snímky ze satelitů a výpovědi přeživších, které zveřejnila světová média.

Ujguři popisují propagandistické praktiky, fyzické i psychické mučení. Zákon to však nazývá "ideologickou výchovou k eliminaci extremismu", která podle něj obnáší psychologickou léčbu a změny chování.

"To, co se v Sin-ťiangu děje, je přinejmenším obrovské porušení lidských práv, ne-li zločin proti lidskosti," uvedl pro South China Morning Post právník Michael Caster, který se zabývá čínským právním systémem. "Mezinárodní zákony na ochranu lidských práv jsou jasné. Nezáleží na tom, jak moc se Čína snaží 'zlegalizovat' to, co je nepřípustné."

Ujguři také musejí mít v mobilních telefonech nainstalovanou aplikaci, která podle západních bezpečnostních expertů sbírá o uživatelích data, vyhodnocuje je a následně informuje úřady. Nesmějí dávat nově narozeným dětem muslimská jména a povinně odevzdávají vzorky DNA. Ty mají podle lidskoprávních aktivistů sloužit k hledání nedobrovolných dárců orgánů.

Posledním z kroků je zavedení takzvané anti-halal kampaně, kdy jsou z trhů stahovány produkty vyrobené podle muslimských pravidel. Tato kampaň se týká také tradičních muslimských restaurací.

Peking: Jsou to extremisté

Schválení zákona je podle kritiků vyvrcholením dlouhodobých snah o potlačení náboženské svobody v regionu tvořeném převážně muslimskou menšinou. Svoboda náboženského vyznání byla v provincii Sin-ťiang zaručena v roce 1955, kdy se kvůli vysokému počtu Ujgurů stala autonomní oblastí. Na místní muslimy tak neplatil ani zákon jednoho dítěte a úředním jazykem mohla být ujgurština.

Minimálně od léta roku 2009, kdy zemřelo dvě stě Ujgurů při nepokojích spojených se vzrůstajícím počtem pracovních míst určených pouze pro etnické Číňany, se situace v regionu zhoršuje. Během necelých deseti let od incidentu přišly oficiálně o život desítky lidí.

Čínská vláda Ujgury označuje za separatisty a v některých případech i extremisty napojené na teroristickou organizaci al-Káida, proti kterým je nutno zakročit. Sin-ťiang se stal nejhlídanější provincií, do které je pro cizince téměř nemožné se dostat.

