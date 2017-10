před 52 minutami

Komunistická strana Číny představila stálý výbor politbyra, který určuje dění v zemi. Čínský prezident Si Ťin-pching zůstane v čele vládnoucí Komunistické strany Číny na druhé pětileté období. Své místo ve stálém výboru politbyra si udržel také premiér Li Kche-čchiang. Zbývajících pět členů bylo vyměněno. Komunistická strana Číny však přerušila nedávný precedens a nezahrnula do sedmičlenného stálého výboru jasného nástupce na nejvyšší funkci. Si si výrazně posílil svoji pozici již ve středu, když delegáti sjezdu schválili zařazení jeho ideologie prezidenta do stanov strany. Ideologie žádného jiného vůdce během jeho úřadování s výjimkou Mao Ce-tunga do stanov zahrnuta nebyla.

