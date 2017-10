Prezident Si Ťin-pching si v Číně upevnil moc plánem socialistické cesty pro novou éru

před 21 minutami

Delegáti končícího sjezd Komunistické strany Číny schválili zařazení ideologie prezidenta Si Ťin-pchinga do stranickýcstanov. Agentura Reuters poznamenala, že Si tak značně upevnil svou moc, neboť ideologie žádného jiného vůdce během jeho úřadování s výjimkou Mao Ce-tunga do stanov nebyla zahrnuta.Si je tak nyní ve stranickém dokumentu přímo jmenován spolu s jeho konceptem "socialistické čínské cesty pro novou éru". Stejná výsada se vedle Maa dostala i reformnímu vůdci Teng Siao-pchingovi, který byl ale do stanov zařazen až po své smrti v roce 1997. "Čínský lid a čínská země mají před sebou skvělou a zářivou budoucnost," prohlásil Si v závěrečném projevu.

