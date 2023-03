Čína obrací logiku války. Čeká se, jestli Rusku dodá smrtonosné zbraně

Po roce války, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině, se Západ obává, že komunisty vedená Čína začne agresorovi posílat ve velkém zbraně. Německý časopis Der Spiegel napsal, že společnost Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology jedná o "masové výrobě sebevražedných dronů" pro ruskou armádu. Benjamin Ho, který se tématu věnuje na univerzitě v Singapuru, tvrdí, že Čína s pomocí Rusku nespěchá.

Podle Spiegelu by ruské ministerstvo obrany mohlo do dubna letošního roku obdržet 100 kusů prototypů dronů ZT-180, které jsou údajně schopny nést bojovou hlavici o hmotnosti až 50 kilogramů. Mluvčí společnosti však tyto zprávy popřel a sdělil serveru VICE World News, že "nemá s Ruskem žádné obchodní kontakty".

V pátek prezident Joe Biden řekl televizi ABC News, že USA "budou reagovat", pokud Peking poskytne Moskvě zbraně. Americký poradce pro národní bezpečnost Jack Sullivan potvrdil, že zatím USA nemají informace o tom, že by Čína smrtonosné zbraně Rusku dodávala. "Pozorně to sledujeme. Té myšlenky se nevzdali," řekl pro ABC Sullivan.

Podle Benjamina Hoa ze Singapurské univerzity hraje Čína dlouhodobou hru a rozhodně s pomocí Rusku nespěchá. "Rozhodně ne s poskytnutím smrtonosných zbraní. To by velmi zkomplikovalo její vztahy s USA, a především s Evropou, kde se snaží utužit své vztahy," tvrdí Ho.

Na otázku, zda Čína nebude dodávat zbraně nepřímou cestou přes třetí stranu, odpověděl Ho, že si myslí, že největší podpora Ruska je ze strany Číny hlavně morální. "Číňané říkají, že největší problém jsou Spojené státy, když dodávají zbraně bránící se Ukrajině.

Stavějí USA do pozice toho, kdo tu válku podněcuje. Je to zajímavá situace. Čína tím obrací logiku války s tvrzením, že je to Západ, kdo ji prodlužuje," dodává odborník z mezinárodních studií Singapurské univerzity.

V pondělí jeho slova potvrdila mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Mao Ningová uvedla, že Washington "sype zbraně jedné straně konfliktu, čímž prodlužuje boj a činí mír nedosažitelným. Zároveň šíří dezinformace, že Čína bude dodávat zbraně Rusku, a pod touto záminkou uvaluje sankce na čínské společnosti. To je otevřený hegemonismus a dvojí metr a naprosté pokrytectví," tvrdila podle amerického Newsweeku Ningová.

"V otázce Ukrajiny Čína aktivně podporuje mírové rozhovory a politické urovnání krize. USA nejsou v pozici, aby ukazovaly prstem na vztahy mezi Čínou a Ruskem. Nepřijímáme nátlak ani donucování ze strany Spojených států," dodala mluvčí. Další člen čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin uvedl, že USA jsou "největším dodavatelem zbraní pro válku na Ukrajině, přesto stále očerňují Čínu nepravdivým tvrzením, že by mohla nabízet zbraně Rusku".

