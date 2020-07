Trest za chybné rozhodnutí. Čína uzavřela americký konzulát ve městě Čcheng-tu

Čína nařídila uzavřít konzulát Spojených států ve městě Čcheng-tu. Reagovala tak na obdobný krok USA, které tento týden rozhodly o uzavření čínského konzulátu v Houstonu. Čínská vláda už dříve postup Washingtonu označila za provokaci a porušení mezinárodního práva. Spojené státy vyzvala k nápravě "chybného rozhodnutí". Napětí mezi Pekingem a Washingtonem tak rozhodně nepolevuje.

"Čínské ministerstvo zahraničních věci informovalo velvyslanectví Spojených států v Číně o svém rozhodnutí vzít zpět souhlas se zřízením a činností generálního konzulátu Spojených států v Čcheng-tu," uvedla čínská diplomacie v prohlášení. Zrušení konzulátu v metropoli provincie S'-čchuan je podle Pekingu "legitimní a nutnou reakcí na nerozumné jednání USA".

Bílý dům nařídil v úterý uzavřít do 72 hodin čínský konzulát v Houstonu, nejlidnatějším městě státu Texas. Zastupitelský úřad se totiž podle něj podílel na vykrádání duševního vlastnictví. Podle agentury AP se čínští špióni pokoušeli ukrást data z několika zařízení v Texasu.

Peking v pátek vyzval, aby Washington své "chybné rozhodnutí" o uzavření houstonského konzulátu změnil, a umožnil tak návrat k normálním bilaterálním vztahům. "Krok Spojených států vážně porušil mezinárodní právo, základní normy mezinárodních vztahů a ujednání z čínsko-americké konzulární úmluvy," míní čínská diplomacie.

Americký prezident Donald Trump přitom nevyloučil, že by se mohly po Houstonu uzavřít i čínské konzuláty v dalších městech. Podle americkým médií by mohl být na řadě zastupitelský úřad v San Francisku, kde se podle Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ukrývá čínská vědkyně obviněná u kalifornského federálního soudu ze zatajení spojení s čínskou armádou.

Spojené státy mají v pevninské Číně velvyslanectví v Pekingu a pět konzulátů: ve městech Šanghaj, Kuang-čou (Kanton), Šen-jang, Wu-chan a právě v Čcheng-tu. Další konzulát mají v Hongkongu. Zastupitelský úřad v Čcheng-tu má podle zpravodajského webu BBC asi 200 pracovníků a je považován za strategicky významný, neboť se nachází relativně blízko Tibetu.

Pokračující napětí mezi velmocemi

Nařízením o jeho uzavření pokračují už několik měsíců trvající diplomatické roztržky, které pramení z celé řady témat včetně situace v Hongkongu nebo čínských nároků na zdroje v Jihočínském moři. USA v posledních týdnech zavádějí nové protičínské sankce, obvinily dva Číňany z krádeže obchodních tajemství pro vládu v Pekingu a tvrdě kritizují Čínu v souvislosti se šířením koronaviru.

Ještě v únoru přitom prezident Trump opakoval, že Čína v boji proti nákaze odvádí "velmi dobrou práci", a prohlásil, že vzájemné vztahy považuje za "velmi dobré". Nyní ovšem američtí činitelé včetně šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christophera Wraye označují čínskou vládu za ústřední zahraniční hrozbu pro USA.

"Současná situace mezi Čínou a Spojenými státy není něco, co by Čína viděla ráda. Veškerou zodpovědnost za to nesou Spojené státy," reagovala v pátek čínská diplomacie.