Čína možná zkusí zhatit dohodu s KLDR, ale Kim ji dodrží, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump znovu kritizoval Čínu, ale severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi nadále věří.

Washington - Americký prezident Donald Trump se domnívá, že Čína by se mohla pokusit vyvinout tlak na neúspěch dohody USA s KLDR o jaderném odzbrojení na Korejském poloostrově. Trump to napsal na Twitteru s tím, že Peking by mohl být motivován současnými obchodními spory s Washingtonem. Severokorejský vůdce Kim Čong-un však podle něho dohodu dodrží.

"Mám důvěru v to, že Kim Čong-un bude ctít dohodu, kterou jsme podepsali, a co je ještě důležitější, naše podání ruky," napsal Trump v tweetu kriticky namířeném vůči Pekingu.

"Na druhé straně Čína může vyvíjet negativní tlak na dohodu kvůli našemu postoji k čínskému obchodu - doufám, že nebude!" dodal šéf Bílého domu.

Kim podepsal s Trumpem na červnovém summitu v Singapuru dohodu, v níž se Severní Korea zavázala spolupracovat na likvidaci jaderných zbraní na Korejském poloostrově. Washington výměnou za to nabídl bezpečnostní záruky a možnost zrušení sankcí.

Kritici Trumpovi vyčítají, že úmluva neobsahuje žádná konkrétní data, která by nutila Pchjongjang naplnit ji v praxi. Washington sice doufá, že likvidace jaderného arzenálu KLDR začne v během příštích 12 měsíců, Severní Korea však jakákoli závazná data odmítá a označuje americké požadavky za jednostranné.

Peking, který je klíčovým partnerem KLDR, se k americkému vyjednávání nevyjadřuje. Kim čínské vedení o vývoji jednání s USA pravidelně informuje, naposledy byl v Pekingu v polovině června na své letos již třetí návštěvě.

Mezi USA a Čínou se v posledních dnech vyostřuje obchodní konflikt, který zahájil Trump uvalením cel na čínské zboží, na což Peking odpověděl stejným protiopatřením.