Při útěku podplatil vojáky, v Soulu ho hlídá ozbrojenec. Navštívili jsme místo, odkud se mění KLDR

Severokorejský uprchlík Heng Kvang-kim založil hnutí, které usiluje o politické změny v Severní Koreji. V Soulu ho nepřetržitě hlídá policie.

Soul (Od našeho zpravodaje) - Ozbrojený policista hlídá ve třetím patře domu v centru Soulu kancelář s nápisem Solidarita se severokorejskými intelektuály.

Za dveřmi je v první místnosti několik kamer a stolek s mikrofonem. Exilová organizace, která usiluje o politické změny v Severní Koreji, tady natáčí videa a proslovy. Šíří je přes YouTube a další komunikační kanály.

Druhá místnost za ní je pracovna Heng Kvang-kima. Severokorejce a zakladatele hnutí. Protože aktivistům a veřejně činným uprchlíkům z KLDR hrozí únos či likvidace, je Heng nepřetržitě pod policejní ochranou.

Do Jižní Koreje uteklo přes Čínu třiatřicet tisíc lidí, mnozí velmi riskovali. Heng odešel v roce 2004 a měl na rozdíl od mnoha jiných štěstí. "Podařilo se mi dostat na čínskou hranici a podplatil jsem severokorejské pohraničníky, aby mě nestřelili do zad, až budu hraniční řeku přecházet. Své slovo dodrželi," popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz ve své pracovně.

Heng žil poté tři měsíce v Číně a pak se mu díky pomoci jihokorejské humanitární organizace podařilo dostat do Soulu.

Do současné atmosféry velkých očekávání po summitech vůdce KLDR Kim Čong-una s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem příliš nezapadá Hengův pesimismus. Nevěří, že pro mnoho lidí na severu se něco pozitivně změní.

"Já jsem prožil v Severní Koreji pětačtyřicet let. Vím, jak špičky režimu uvažují. Nikdy nedovolí ekonomické reformy jako v Číně nebo Vietnamu. Nedovolí nic, co by umožnilo alespoň částečnou nezávislost lidí na státu a jejich částečný únik mimo kontrolu státu," vysvětluje Heng Kvang-kim.

Historický obrat?

Jeho hnutí se snaží zastřešit uprchlíky ze severu, kteří chtějí něco udělat proti diktatuře poté, co se jim podařilo se z ní dostat. Snaží se také zlepšit povědomí lidí v KLDR o dění ve světě, které je podle něj mlhavé.

"Lidé vědí velmi málo o okolním světě. Nedá se říci, že by nevěděli vůbec nic, ale vědí opravdu dost málo. Režim tomu brání všemi myslitelnými prostředky. USB vám nefunguje, protože selže identifikace. Legálně se nedostanou do země žádné filmy, žádné knihy," říká Heng. Kdo informace šíří, je tvrdě pronásledován a trestán. "Potřebujeme podporu, strategii na lepší informování, potřebujeme zdroje - bez toho to nepůjde. Potřebujeme akce, ne slova," burcuje vůdce exilové organizace.

Jihokorejská vláda je ale nyní připravena spíše na usmíření se severem. Analytik Sen Ki-jong z Korejského institutu pro národní sjednocení dokonce hovoří o tom, že Kim Čong-un se rozhodl pro zásadní změnu a rýsuje se historický obrat.

"Rozhodl se pro denuklearizaci a ekonomickou obnovu. Zlepší se spolupráce mezi severem a jihem, přinese to pozitivní výsledky. Od devadesátých let jihokorejská vláda prosazuje cestu graduálního sjednocení, kterému má předcházet usmíření obou Korejí. Nyní jsme v důležitém, možná rozhodujícím bodě," tvrdí Sen Ki-jong.

Inspirací je i Česko

Podle něj je důležité studovat zkušenosti východoevropských zemí s ekonomickou transformací po pádu komunismu. Proto se sám na podzim chystá do Prahy. Postupné sjednocení podle něj bude Jižní Koreu stát velké peníze, ale později zisky a pozitiva převáží nad vysokými náklady.

"Mnoho Jihokorejců pečlivě studovalo německé zkušenosti a německý model sjednocení. Korejské státy na rozdíl od Německa spolu vedly občanskou válku a ekonomická propast mezi našimi dvěma zeměmi je větší, než tomu bylo v případě západního a východního Německa," uvádí analytik.

Podle nedávné studie jihokorejské vlády je ekonomika jihu čtyřicetkrát větší než severu, zatímco v roce německého sjednocení byla ekonomika západního Německa jen desetkrát větší než komunistického východního Německa.

"Naším úkolem je nyní spolupracovat, investovat v Severní Koreji a rozdíly mezi oběma státy snižovat. Už od devadesátých let má Jižní Korea strategii postupného sjednocení v několika fázích. Existuje v tom jasný konsenzus v naší společnosti. Šedesát až sedmdesát procent Jihokorejců tento postup a tuto politiku podporuje," tvrdí Sen Ki-jong.

Uprchlík Heng Kvang-kim, která má s režimem v Pchjongangu vlastní zkušenosti, ale o sjednocení pochybuje. "Kim Čong-un se schází se zahraničními politiky, jen aby dostal ekonomickou pomoc a dosáhl odchodu amerických vojáků z Jižní Koreje a uznání Severní Koreje jako jaderné velmoci," myslí si Heng.

