Čím dál více Rusů lituje rozpadu SSSR. Stýskají si hlavně lidé starší 55 let

Dvě třetiny Rusů litují rozpadu Sovětského svazu. Alespoň podle nově zveřejněného průzkumu nezávislého střediska Levada. Tento poznatek Levada objasnila rostoucí nostalgií ruské veřejnosti po Sovětském svazu.

Podle průzkumu, který nezávislé středisko podniklo minulý měsíc mezi 1600 dotázanými z celé země, 66 procent Rusů lituje rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. O rok dříve stejný názor vyjádřilo 58 procent dotázaných. Nynější počet "nostalgiků" je nejvyšší v této dekádě; naposledy se vyšší číslo objevilo v roce 2004.

Opačný názor - že zániku Sovětského svazu nelitují - nyní vyjádřila jen čtvrtina Rusů. Z 52 na 60 procent během roku stoupl počet dotázaných domnívajících se, že rozpadu Sovětského svazu se dalo zabránit.

Levada ve středeční zprávě uvedla, že stýskající si účastníci průzkumu - především lidé starší 55 let - vysvětlují svůj názor hlavně tím, že postrádají jednotný hospodářský systém a že jim chybí pocit přináležitosti k velké mocnosti.

"Pokud jde o pocit velmoci, sotvakdo může zpochybňovat, že nyní je těžké hovořit o velkých mocnostech, to určitě není vhodné. Sotva lze ale zpochybňovat to, že Rusko je suverénní mocností, na kterou je hrdá drtivá většina obyvatel naší země," komentoval výsledky průzkumu mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury Interfax.

Celkově podle mluvčího poznatky sociologů skýtají velice široký prostor pro nejrůznější interpretace. "Jiní sociologové pronesou naprosto standardní frázi o tom, že člověk má sklon vždy přikrášlovat to, co zažil v mládí, že to vždy bylo lepší, spolehlivější a větší," dodal. Proto se domnívá, že k průzkumům je záhodno přistupovat především z hlediska, že jde o záležitost spíše pro sociology a experty.