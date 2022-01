Česko v korupčním žebříčku Transparency International zůstává na 49. příčce

Česku stále chybí klíčové zákony na ochranu oznamovatelů, o lobbingu či o státní službě, kritizuje česká pobočka nevládní organizace Transparency International. Důvodem stagnace země v mezinárodním žebříčku vnímání korupce je podle ní i neexistence koncepce a politické vůle tyto klíčové problémy řešit. Organizace navrhuje například zřízení protikorupčního úřadu nebo boj proti daňovým rájům.

Na zveřejněném žebříčku Transparency International, který hodnotí korupci ve 180 zemích a oblastech, zůstalo Česko loni na 49. příčce. Nadále tak zaostává za průměrem oblasti západní Evropy a Evropské unie.

Hlavními příčinami stagnace Česka v Indexu vnímání korupce jsou podle ředitele české pobočky organizace Petra Leyera nenaplněné sliby vlády Andreje Babiše (ANO). "Zlepšit se nepodařilo takřka nic, naopak chaos a rozvrat veřejných institucí se dále prohluboval. K tomu se přidaly vlastní kauzy Andreje Babiše a jeho hnutí, lokálními kauzami počínaje přes vulgární korupci v podání Jaroslava Faltýnka až po střet zájmů teď již bývalého premiéra a privatizaci veřejného zájmu," uvedl Leyer.

Právě privatizace veřejného zájmu je typickým symptomem vývoje posledních let, uvádí Transparency International. Podle vedoucího analytiků organizace Milana Eibla se státní správa do různé míry transformovala na obhájce jedné politické skupiny. Stále častěji se podle organizace stává, že protikorupční opatření nejsou dostatečně využívána, protože úřady odmítají novou agendu přijmout.

Babiš hodnocení vnímá jako zaujaté a neobjektivní. Podle něj jeho vláda korupci z nejvyšších pater politiky vymýtila. "Za naší vlády ani jeden ministr neměl žádný korupční problém. Všechno jsme to z nejvyšších pater politiky vymýtili, a pokud se někde dnes mluví a píše o korupci v politice, je to ve spojení se samosprávou. A to je oproti minulosti velká změna," uvedl Babiš. Organizace to podle něj nereflektuje, stejně jako to, že menšinová vláda ANO a ČSSD připravila protikorupční zákony, které ve sněmovně nenašly širokou podporu. "Opozice je jednoduše nechtěla," dodal Babiš.

Transparency International je přesvědčena o tom, že v Česku chybí legislativa týkající se ochrany oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, lobbingu, státní služby nebo státního zastupitelství. "Ve většině oblastí nemůže dojít ke změně k lepšímu, dokud se neupraví stávající děravé zákony nebo se nepřijmou zcela nové právní normy," je přesvědčený právník organizace Jan Dupák.

Podle něj však není patrná žádná vize a politická vůle tyto klíčové oblasti řešit. Organizace je kritická i k současné vládě Petra Fialy (ODS), jejíž programové prohlášení hodnotí jako velmi vágní, pokud jde o omezování korupce.

Ke zlepšení situace navrhuje Transparency International odpolitizovat státní správu, zefektivnit, profesionalizovat a zvýšit její transparentnost a stabilitu. Česko by také mělo přijmout regulace v oblasti lobbingu. Současný návrh zákona o lobbingu je podle protikorupční organizace polovičatým řešením. Česko by také mělo využít svého nadcházejícího předsednictví v Radě EU k boji proti daňovým rájům, které kromě daňových úniků umožňují skrývat skutečné majitele firem.

Jedním z návrhů ke zlepšení situace je i vytvoření nezávislého protikorupčního úřadu. "Zásadní je důvěra veřejnosti ve vedení takového orgánu, takže je nezbytné zajistit dostatečné pojistky proti politickému ovlivňování úřadu," uvedl ředitel české TI Leyer. Úřad podle organizace nemusí vzniknout na zelené louce, bylo by možné využít již existující struktury.