Česko a země Visegrádu nemůžou EU jen blokovat, vzkazuje francouzský prezident Macron

Praha - Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona patří Česko do srdce Evropy. Mělo by se tedy účastnit dalších projektů na integraci států Evropské unie. Macron, který v pátek přijíždí do Prahy na oslavy 100 let od vzniku Československa, to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Zároveň zdůraznil, že Česko a další státy Visegrádské čtyřky by neměly jen využívat výhod členství v EU, ale měly by taky být připraveny podílet se na nákladech.

"Nemůžeme využívat evropský rozpočet, aniž bychom připustili solidaritu například v oblasti migrace. Nemůžeme se snažit snižovat svůj příspěvek do evropského rozpočtu, aniž bychom chápali, co s sebou nese jednotný trh," tvrdí francouzský prezident.

V rozhovoru s HN taky prohlásil, že státy EU nemůžou donekonečna brát ohled na ty členské země, které by chtěly jen blokovat další evropskou integraci. "Evropa, která nepostupuje vpřed, je odsouzena k zániku," tvrdí Macron.

