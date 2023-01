Za vlak dají i 15 tisíc. Češi v cizině popisují, co musí udělat pro volbu prezidenta

Přes půl Ameriky

Skoro 20 let ve Spojených státech žije Marta McCabe, zakladatelka a ředitelka české a slovenské školy v Severní Karolíně a lektorka na Dukeově univerzitě. K volbám se jít chystá, i když je to teprve podruhé, co si v USA může z finančních a časových důvodů zajet odvolit.

"Znamená to pro mě leteckou cestu ze Severní Karolíny do Washingtonu D.C., což mě bude stát asi čtyři tisíce korun za letenku a další čtyři tisíce za ubytování ve Washingtonu," popisuje pro deník Aktuálně.cz. Vzdálenost 400 kilometrů zvládne podniknout pouze jednou, nebude se tak účastnit obou prezidentských kol. Které z nich to bude, se musela rozhodnout dlouho dopředu, jinak by cesta byla ještě dražší.

McCabe navíc připomíná, že ve Spojených státech nejde jen o peníze. "V USA se bude volit ve čtvrtek a pátek, musím si proto vzít dovolenou z práce, abych se vůbec mohla do Washingtonu včas dostat."

I když v cizině žije mnoho let, českou politiku podle svých slov bedlivě sleduje. "Viděla jsem samozřejmě i nedávnou superdebatu prezidentských kandidátů na ČT a mám jasno v tom, kterého kandidáta či kandidátku ve druhém kole podpořím." A to i za předpokladu, že nepostoupí její favorit nebo favoritka.

Ve Spojených státech mohou Češi hlasovat pouze na čtyřech místech: ve Washingtonu D.C., New Yorku, Chicagu a Los Angeles. Mnoho voličů tak musí ujet stovky kilometrů. I proto patří McCabe k lidem, kteří se snaží v Česku prosadit možnost korespondenční volby a je aktivní ve spolku Chceme volit distančně.