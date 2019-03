Češi v Británii: Brexit by dnes nevyhrál, Mayová plní vůli zemřelých penzistů

před 17 minutami

Lidé ve Velké Británii stále neví, co pro ně bude rozchod s Evropskou unií znamenat. O nejistotě hovořili dva Češi, kteří žijí ve skotském Glasgow. | Video: Martin Novák | 01:52

Skotové jsou jiní než Angličané a v názorech na brexit se to potvrzuje. Lidé ve Velké Británii stále neví, co pro ně bude rozchod s Evropskou unií znamenat. O nejistotě a budoucnosti hovořili z Aktuálně.cz dva Češi, kteří žijí v Glasgowě. Ivan Felcman pracuje jako oční optik, je v zemi šest let. Britské občanství zatím nemá. Jan Čulík vyučuje bohemistiku na místní univerzitě, má české i britské občanství. Podle Čulíka se premiérka Theresa Mayová i lídr levicové opozice Jeremy Corbyn přes vzájemnou ostrou kritiku shodují v tom, že nechtějí opakovat referendum o odchodu z Evropské unii.