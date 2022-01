Černočerná obloha, tsunami a toxický popel. Tonga se vzpamatovává z výbuchu sopky

Erupci tichomořské sopky Hunga Tonga-Hunga Ha’apai zaznamenal téměř celý svět. Tlaková vlna byla o víkendu slyšet až na americké Aljašce a vlnu tsunami, kterou výbuch způsobil, pozorovali lidé v Japonsku, Latinské Americe nebo na Fidži. Z nebe na souostroví Tonga padal popel a kamení, až obloha zcela zčernala, popsali lidé z místa.

Vulkanologové upozorňovali na sopečnou aktivitu už loni v prosinci, kdy se podmořský vulkán začal sunout nad hladinu. V sobotu ale došlo k obrovské erupci, nově vytvořený ostrov se částečně zřítil a sopka na blízké souostroví Tonga poslala několikametrovou vlnu tsunami. Do vzduchu uniklo velké množství vulkanického prachu.

Výbuch přerušil telefonické i internetové spojení se souostrovím a sousedním zemím se až v pondělí podařilo vyslat letadla, která mají zjistit, k jak velkým škodám došlo. Zatím je hlášena první oběť přímo z ostrovů.

"Komunikace nefunguje a nevíme, jak velké jsou škody na životech nebo majetku. Víme ale to, že Tonga potřebuje okamžitou pomoc, aby mohla svým občanům poskytnout pitnou vodu a jídlo," napsal na sociální sítě předseda tonžského parlamentu Fatafehi Fakafanua.

Zároveň ale místní politici prosí, aby lidé s pomocí vyčkali a byli opatrní. Bojí se, že by možní dobrovolníci přinesli na zničené ostrovy koronavirus, jehož šíření se zemi dosud dařilo omezovat.

"Je to opravdu špatné. Řekli nám, ať zůstaneme uvnitř a zakryjeme okna a dveře, protože je to nebezpečné," uvedla ve videu na Facebooku Nightingale Filihiaová. Ona i její rodina se skrývají před velkým mračnem vulkanického prachu, který na souostroví stále dopadá. Odborníci varují, že prach je vysoce toxický a lidé by si měli chránit dýchací cesty rouškou.

"Bylo mi těch lidí líto," vzpomíná na první momenty po erupci Filihiaová. "Všichni zamrzli, když došlo k výbuchu. My jsme pospíchali domů." Lidé pak po ulici chodili s deštníky, aby se chránili před popelem a kamínky, které padaly z oblohy.

Premiér Siaosi Sovaleni uvedl, že většina země je silně poničená. Podle novozélandských zdrojů následná vlna tsunami poničila lodě, obchody i další infrastrukturu. V některých částech souostroví se už ale obnovuje elektřina a některým lidem se povedlo navázat telefonické spojení.

Zmizela ve vlnách

Videa na sociálních sítích ukazují, jak lidé před vlnou prchají, zatímco voda ničí protipovodňovou bariéru. Další ukazují zaplavené čtvrti, včetně budovy banky v hlavním městě Nuku’alofa. Na jiných záběrech jsou slyšet plačící děti v kostele, zatímco se kolem oken prohání mořské vlny.

První obětí přímo ze souostroví je padesátiletá Britka Angela Gloverová, která na ostrově Tongatapu s manželem Jamesem provozovala psí útulek. Pár zasáhla vlna tsunami, když se vraceli pro zvířata. "Jamesovi se podařilo chytit se stromu a docela dlouho se držel, ale Angele se to nepovedlo a spolu se čtyřmi nebo pěti psy ji spláchla voda," popsal pro britský deník The Guardian její bratr Nick Eleini.

Satelitní snímky ukazují, že neobydlené ostrovy Nuku a Tau zničila eroze. Podle tamních geologických úřadů se plyn, kouř a popel z erupce dostaly až 20 kilometrů vysoko do atmosféry.

Mořská voda zaplavila i ulice ve městě Santa Cruz v americkém státě Kalifornie. Na 200 tisíc obyvatel evakuovalo vzdálené Japonsko. Rozbouřené moře zaznamenali také v Chile nebo Peru, kde dva lidé utonuli.