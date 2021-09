Čechy neobsluhujeme, oznamuje polská pivnice v Turówě, přidala obrázek krtečka

Napjaté vztahy mezi Českou republikou a Polskem kvůli hnědouhelnému dolu Turów se promítají také do vztahů mezi obyvateli obou zemí. Na dveřích jednoho výčepu v polském městě Bogatynia, nedaleko zmiňovaného dolu, se objevil nápis "Čechy neobsluhujeme". Poláci se zlobí na Čechy kvůli tomu, že zažalovali Polsko u unijního soudu a požadují ukončení těžby.

Plakát s krtečkem v hornické přilbě a nápisem Čechy neobsluhujeme visí v městě Bogatynia na dveřích pivnice Alaska. Podle listu Gazeta Wyborcza se obyvatelé města obávají uzavření dolu Turów. Z vyvolání krize přitom obviňují jak polskou vládu, tak Čechy, Němce a Evropskou unii.

Napětí vzrostlo ještě více ve chvíli, kdy v pondělí unijní soud nařídil, aby Polsko platilo pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu korun za to, že neuposlechlo předběžné opatření okamžitě ukončit těžbu v dolu, a to až do konečného rozhodnutí v této věci.

O zastavení těžby rozhodl Soudní dvůr EU letos v květnu, kdy argumentoval mimo jiné ochranou životního prostředí. "Je dostatečně pravděpodobné, že pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów až do vyhlášení konečného rozsudku by mohlo mít negativní dopad na hladinu podzemních vod nacházejících se na českém území," konstatoval mimo jiné soud.

Starosta města Cezary Mroczkose domnívá, že uvalení pokuty může spor vyostřit. "Němci za tím stojí," tvrdí starosta, který si názor vytvořil na základě sledování zpráv v polské televizi. "Nelíbí se jim, že Poláci jsou čím dál bohatší. Proto podstrčili Čechům nápad, jak by na nás mohli vydělat, a oni to využívají, protože nemají rádi Poláky," tvrdí více než šedesátiletý muž. Říká, že nesnáší Jaroslawa Kaczyńského, šéfa vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), ale dodává, že PiS udělal pro lidi víc než komunisté a strana by měla dál vládnout. Neví jen, zda se dohodne s Čechy.

Obyvatelka města Jadwiga Zarzycká nevěří v úspěch jednání s Prahou. "Už se třináctkrát setkali a nic. Z nějakého důvodu si Češi na nás zasedli a Evropská unie je na jejich straně," míní.

Po městě podle deníku kolují spiklenecké teorie, že Češi podplatili Soudní dvůr EU, a tak Polsko nese důsledky. "Nepodpláceli. Za neúspěch jednání odpovídá jen (polský premiér Mateusz) Morawiecki. Kolikrát mu máme věřit, že se to už povedlo a Češi stahují žalobu. Směje se nám celá unie," zlobí se další z místních obyvatel.

"Sucho nezavinil důl, ale klima a zimy bez sněhu. V nedalekém Opolnu stojí voda na polích. Spor lze snadno vyřešit. Stačilo by postavit potrubí a bylo by po sporu. Jenže je tu politika," míní Zbigniew Walkowiak, který pracuje v elektrárně Turów. Jako sousedé Poláci a Češi žádné spory podle něj nemají, ty jsou jen v politických salónech, kde se válčí o hlasy voličů. A u jižních sousedů pokračuje volební kampaň.

Proti uzavření dolu je i prezident

V dole se naopak odboráři chystají k mezinárodním protestům. Nejprve u sídla Soudního dvora EU v Lucemburku. Pak možná zablokují dálnici do Německa. "Jak mám vysvětlovat přednosti EU lidem z dolu, elektrárny či Bogatynie, když unie nás odsuzuje na smrt verdiktem Soudního dvora?" prohlásil odborář Wojciech Ilnicki z Turówa na katolické stanici Radio Maryja.

Manžel Doroty Tomczykové má sedm let do penze. Pokud důl zavřou, nic nedostane. V takové situaci se ocitnou tisíce lidí a jejich rodiny, bude to tragédie možná horší než ukončení těžby uhlí ve Walbrzychu. "Musíme bránit důl a pracovní místa," zdůrazňuje Tomczyková. Jako prodavačka pečiva by rodinu sama neuživila.

Gazeta Wyborcza upozornila, že v Bogatyni nejsou slyšet hesla vybízející k odchodu Polska z EU, ani o bruselském diktátu. Naopak lidé říkají, že Polsku potřebuje EU. "Neschopnost vlády je vidět na každém kroku a nejvíce v tomto sporu, protože pokuty nebude platit PiS, ale všichni Poláci," tvrdí podle opozičního deníku jeden z místních obyvatel.

Dění kolem dolu komentoval v pátek i polský prezident Andrzej Duda v televizi TVN. Polsko podle něj nemůže uzavřít hnědouhelný důl Turów, a kdyby to udělalo, přišlo by o sedm procent energetického trhu a muselo by kupovat elektřinu z Německa. "Říkám, jaká jsou fakta. Pokud máme být energeticky soběstační, tak jediná cesta je taková, že bude pokračovat těžba a zásobování elektrárny. Ta dodává elektřinu obrovské části Polska, právě té na jihozápadu," uvedl prezident.