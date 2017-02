Čech v centrále Googlu: Trump cizince potřebuje, aby USA prosperovaly. Bez nich by to tu nešlo

před 6 hodinami

Čech Petr Zadražil pracuje v centrále firmy Google na speciální vízum, které by americký prezident Donald Trump mohl chtít omezit. Zadražil se toho nebojí: pokud by ze Spojených států musel odejít, má se kam vrátit. Někteří z jeho kolegů ale domů nemůžou, třeba kvůli občanské válce. Technologické firmy jako Google by ale bez cizinců fungovaly jen těžko. "Třeba v mém týmu v Googlu není Američanů ani polovina," říká Zadražil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Mountain View - Americký prezident Donald Trump si možná bude chtít došlápnout nejen na muslimy, ale i na Evropany a jiné cizince. V předvolební kampani ostře kritizoval vydávání speciálních víz pro vzdělané zahraniční pracovníky, kteří většinou přicházejí do amerických technologických firem. Ročně takto Spojené státy přijmou 85 tisíc vysoce kvalifikovaných lidí. V Kongresu ale už leží návrh na razantní omezení programu. Prezident tvrdí, že tito zaměstnanci pracují za nižší mzdy a berou práci Američanům.

Díky speciálnímu vízu, které se jmenuje H-1B, pracuje přímo v centrále firmy Google v Mountain View v kalifornském Silicon Valley Čech Petr Zadražil - třicetiletý softwarový inženýr z Turnova.

Aktuálně.cz: Bojíte se, že byste mohl přijít o povolení žít v Americe, pokud by prezident Donald Trump zpřísnil podmínky pro cizince? Tvrdí, že často pracují za málo peněz a berou práci Američanům.

Petr Zadražil: Toho se nebojím. Nikomu totiž práci neberu. Konkrétně v mé profesi softwarového inženýra je mnohem větší poptávka po zaměstnancích, jako jsem já, než jaká je tady místní americká nabídka. Myslím si, že to ví i Trump a že i on chce, aby Spojené státy prosperovaly. Takže nějaké cizince potřebuje.

Nespoléháte se moc na logiku a racionalitu? V politice, a nejen v ní, přece zdaleka vždy nevítězí fakta.

To máte pravdu, ale když se na to podívám čistě ze svého hlediska, co se mi může stát? V tom nejhorším případě mě vyhostí. Takže bych si sbalil věci a vrátil se do Česka. Nebo bych pracoval pro Google někde jinde ve světě, třeba ve Švýcarsku, Německu nebo Polsku, kde má Google centrály.

Mnohem nebezpečnější to je pro lidi z Trumpem "zakázaných" muslimských zemí. Bavil jsem se se svým spolupracovníkem, který je Syřan. Když tam propukla občanská válka, byl zrovna ve věku, kdy by musel narukovat do armády. Jeho kamarádi a sourozenci začali dostávat povolávací rozkazy, přičemž branci šli do první linie, takže spousta z nich během pár týdnů zahynula. Podařilo se mu dostat ze Sýrie ven a nakonec skončil v Americe v Googlu.

On by to měl samozřejmě mnohem horší než já. Domů se vrátit nemůže.

Petr Zadražil Je od roku 2012 softwarovým inženýrem firmy Google. Pracuje přímo v její centrále v Mountain View v Silicon Valley, nedaleko San Francisca. Vystudoval pražské ČVUT a ještě během studií založil e-shop Geekshop.cz a pracoval jako vývojář pro firmu eM Client. Po škole zvažoval, že nastoupí do postgraduálního studia, ale nakonec nastoupil na stáž do Googlu ve švýcarském Curychu. Tam se doslechl o konkurzu na pracovní místa ve firmě. Odletěl do Londýna, během jednoho dne prošel pěti různými pohovory a za pár dní mu z Googlu zavolali s otázkou: chcete jít pracovat k nám do centrály do Kalifornie? Neváhal ani minutu.

Jak důležití jsou pro Google nebo další technologické firmy cizinci? Obešly by se bez nich, nebo ne?

Podle mě by to tady v Silicon Valley bylo bez cizinců hodně těžké. Třeba v mém týmu v Googlu není Američanů ani polovina. Je tu spousta lidí z Indie, Číny, ale máme i zaměstnance z Íránu, a jak jsem řekl, jednoho ze Sýrie. Bez nich by to nešlo.

Po softwarových inženýrech je tady obrovská poptávka. Pro Spojené státy jsou navíc cizinci velmi levnou pracovní silou v tom smyslu, že Američané nemusí platit náklady na jejich vzdělání. Školství je tady přitom neskutečně drahé. Sem přitom tito lidé přicházejí už s plným vzděláním, které jim zaplatil nějaký jiný stát.

Podívejte se na místní velké firmy: spoustu z nich založili cizinci. Třeba jeden ze dvou zakladatelů Googlu Sergey Brin je původem Rus. Spoluzakladatel Uberu Garrett Camp je Kanaďan. Majitel Tesly Elon Musk pochází z Jižní Afriky. A takových příkladů je spousta.

Takže cizí zaměstnance by Američané nahradit nedokázali?

Dám příklad: Já konkrétně pracuji na mobilní klávesnici pro operační systém Android. Vůbec byste nevěřil, jakou práci dá anglicky mluvícím spolupracovníkům vysvětlit, že někde za oceánem je spousta zemí, které mají skloňování, časování, předpony a podobné vynálezy. A že ten momentálně používaný jazykový model v Androidu s tím bude mít velké problémy.

A berete stejný plat jako Američané, kteří dělají totéž co vy? Nebo pracujete za méně peněz?

U nás v Googlu bereme stejně. Je samozřejmě na šéfovi, jaký bonus dá konkrétnímu podřízenému nebo kolik mu přizná akcií firmy, ale to záleží na pracovních výkonech. Základní plat je prostě dán a je na určité pozici pro všechny stejný.

Trump zdůrazňuje, že muslimové z řady zemí jsou bezpečnostní hrozbou a a že cizinci obecně berou Američanům práci. Zaznamenal jste v souvislosti s tím nějakou změnu atmosféry ve společnosti? Jsou Američané vůči cizincům nepřátelštější?

Tady poblíž San Francisca žijeme v takové bublině. Spíš se tu lidé více semkli, bez ohledu na to, odkud jsou. Taky jsme tu měli demonstrace proti Trumpovu nařízení o cizincích.

Nebyl jsem ale třeba ve státech na středozápadě Ameriky, kde má Trump největší podporu - tam by možná byla atmosféra jiná.

Asi máme každý jinou představu o tom, co udělá Ameriku "Great Again" (Trumpův slogan v předvolební kampani byl "Make America Great Again", tedy "Udělejme Ameriku znovu velkou" - pozn. red.). Kalifornie za posledních pár desítek let nesmírně vyrostla hlavně díky velkému množství přistěhovaleckých snílků. A mně konkrétně přijde práce mezi spoustou lidí z jiných zemí parádní. Od každé kultury se můžete něco naučit. Třeba takové to americké zdravení cizích lidí s úsměvem je skvělý vynález. Někdy si to v Česku zkuste.

