Bývalý agent CIA se přiznal ke spolupráci s Čínou, informace sbíral od roku 2010

před 34 minutami

Bývalý agent americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Jerry Chun Shing Lee se přiznal ke špionáži ve prospěch Číny. Oznámilo to ministerstvo spravedlnosti USA, napsal portál BBC. Leeovi, který se doznal v rámci dohody s obžalobou, hrozí podle zákona až doživotí, prokuratura však bude žádat trest v rozmezí 17 až 27 let vězení, uvedl deník The New York Times.

Lee se přiznal ke spiknutí za účelem shromažďovat a předávat informace týkající se národní obrany zástupci cizí vlády. Výměnou za přiznání obžaloba ustoupila od obvinění v dalších dvou bodech, které se týkaly nezákonného přechovávání dokumentů souvisejících s národní obranou. Leeův obhájce Edward MacMahon poznamenal, že jeho klient se sice doznal ke spiknutí s cílem spolupracovat s Čínou, ale prokuratura nepředložila žádné důkazy, že skutečně nějaké tajné informace Číňanům předal. "Pan Lee nečelí žádnému obvinění z poskytování jakýchkoli informací Číně," dodal MacMahon. Zda jeho klient vyvázne s nižším trestem než s doživotím, které mu podle zákona hrozí, jasné není. Ačkoli prokuratura chce požádat o vězení v délce do 27 let, soudce Thomas Selby Ellis již předem podle The New York Times opakovaně ohlásil, že se ujednáním mezi obžalobou a obhajobou nemusí řídit. Lee, který se narodil v Hongkongu a americké občanství získal až později, pracoval pro CIA v letech 1994 až 2007, ve spojení s čínskými agenty byl od roku 2010. V témže roce se v Číně zhroutila síť informátorů CIA. Část představitelů amerických tajných služeb se domnívala, že se Číňanům podařilo nabourat do tajného komunikačního systému, jiní byli přesvědčeni, že Lee předal Pekingu alespoň několik jmen informátorů. Na tuto možnost ukázalo pátrání amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který u Leeho seznamy spolupracovníků CIA v Číně objevil.