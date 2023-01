Bude to souboj tří favoritů, utká se populista a sjednotitelé, píší o volbách Britové

Voliči v České republice v nadcházejících prezidentských volbách rozhodnou, zda se země opět vydá cestou populismu, nebo dá přednost kandidátům, kteří slibují sjednotit národ a zacelit společenské rány po nespoutaném působení končícího prezidenta Miloše Zemana. Napsal to britský deník The Guardian s tím, že podle průzkumu půjde o souboj tří favoritů, jejichž kampaně se potýkají s problémy.

Ve hře je respektovaný úřad se sídlem na starodávném hradě, který je morální a symbolickou autoritou, píše list. Podle kritiků ale Zeman funkce zneužil podporou ruského prezidenta Vladimira Putina, která utichla po začátku války na Ukrajině, i propagací užších vztahů s Čínou.

O funkci se sice uchází osm kandidátů, ale podle průzkumů se volby zúžily na tvrdý souboj tří favoritů: bývalého premiéra Andreje Babiše, generála ve výslužbě a bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla a akademické ekonomky a jediné ženské kandidátky Danuše Nerudové.

Babiše tento týden český soud osvobodil v kauze údajných dotačních podvodů, což ho posunulo o krok blíže k postupu do druhého kola prezidentských voleb. Podle průzkumů ale Babiš ve druhém kole prohraje, ať už se v něm utká s Pavlem nebo s Nerudovou. "Jejich liberálně smýšlející příznivci se semknou proti kandidátovi, jehož působení ve funkci premiéra vyvolalo největší masové protesty v zemi od pádu komunismu v roce 1989," píše The Guardian.

Babiš oznámil svou kandidaturu relativně pozdě, na konci října. Předtím ale několik měsíců jezdil po celé zemi "v neoficiální kampani, během níž se opovržlivě vyjadřoval o přibližně 400 tisíc ukrajinských uprchlících v České republice a skepticky se vyjadřoval o západní vojenské pomoci Ukrajině," píše The Guardian.

Stran podpory Ukrajiny má opačný názor Pavel, který je jako bývalý vysoce postavený činitel Severoatlantické aliance stoupencem aktivního členství ČR v NATO a podpory Ukrajiny, připomíná list.

Na kandidaturu Babiše i Pavla vrhají stín jejich vazby s komunistickým režimem. Rodilý Slovák Babiš "byl už před lety odhalen jako bývalý agent StB", potvrdil to slovenský soud, ale Babiš to nadále popírá, píše britský list. Pavel do komunistické strany vstoupil v roce 1985, odůvodňuje to touhou po vojenské kariéře, která by prý jinak nebyla možná.

Nerudová, která je ve 44 letech nejmladší kandidátkou, se prezentuje jako jasná volba pro mladé lidi a poukazuje na minulost obou hlavních soupeřů. Mladí lidé nemají motivaci jít volit, protože starší kandidáti jsou symbolem doby minulé a "nerozumí problémům mladé generace a neřeší je," řekla Guardianu Nerudová.

Ani kampaň Nerudové ale není bez poskvrny, připomíná The Guardian. Česká média upozornila, že za jejího působení coby rektorky Mendelovy univerzity zahraniční studenti za finanční úplatu získávali tituly za neúměrně krátkou dobu. Nerudová ale tvrdí, že o praktice nevěděla.

Pavlovi zase neprospělo prohlášení, že by Nerudovou v případě své výhry zaměstnal jako účetní. Jeho soupeřka to označila za sexismus, Pavel se omluvil.

Kritici Nerudové varují před jejím případných střetem zájmů coby prezidentky, neboť její manžel je partnerem v největší české právní firmě, která zastupuje mnohé korporátní klienty. Jako prezidentka by tak Nerudová jmenovala soudce a vysoce postavené úředníky, proti nimž by stát její manžel.

Komunistická zkušenost by naopak mohla prospět Pavlovi v očích starších voličů, protože mají pocit sdílené zkušenosti, míní publicista Bohumil Kartous oslovený Guardianem. Volby podle něj rozhodnou právě starší voliči.

Video: Nerudovou bych proti Babišovi podpořil, říká Pavel (19. 12. 2022)