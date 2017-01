Budapešť už nechce předávat další pravomoci do Bruselu. Byla by to pitomost, tvrdí ministr zahraničí

AKTUALIZOVÁNO před 58 minutami

Předávat další pravomoci členských států Evropské unie do Bruselu by bylo "pitomostí". S jedinými "schůdnými" řešeními přicházejí totiž členské státy, řekl agentuře MTI maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Reagoval na takový požadavek formulovaný odcházejícím předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem ve středečním rozhovoru otištěném v deníku Süddeutsche Zeitung. Schulz uvedl, že země "orbánovského typu" nahlížejí na Evropu jako na protivníka, před nímž je nutno bránit národní zájmy. Národní státy podle něj přenášely v průběhu let více a více pravomocí do Bruselu, ale vysvětlit tyto změny voličům prý nedokázaly "a nyní dělají, jakoby na ně tlačila jakási anonymní síla".

autor: ČTK