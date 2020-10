Buď test, nebo karanténa. Matovič doplnil, jak bude vypadat plošná akce na Slovensku

Prezident Miloš Zeman z humanitárních důvodů udělil milost matce pěti nezletilých dětí. Prominul ji celkem pět trestů za méně závažnou trestnou činnost. ČTK to v úterý sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Omilostněná nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu, které Zeman v jiných případech pro udělení milosti vyžaduje.

Prezident se rozhodl pro milost kvůli tomu, že se vzorně stará o pět nezletilých dětí, které by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musely být umístěny do různých dětských domovů. Zohlednil také závažný duševní stav nejstarší dcery, které by odloučení od matky mohlo zhoršit její duševní stav.