Britští poslanci odmítli dohodu o brexitu, opozice chce hlasování o nedůvěře vládě

Britští poslanci dnes podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Dohodu podpořilo podle agentury Reuters 202 zákonodárců, proti bylo 432. Opoziční labouristé vzápětí oznámili, že podali návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Debatovat a hlasovat o něm budou poslanci už ve středu večer. Británie má unii opustit 29. března, tedy za 73 dní.

Jak středeční hlasování o nedůvěře kabinetu dopadne, není zcela jisté. Poslanci ze severoirské strany DUP, kteří menšinovou vládu Mayové podporují, totiž už dříve avizovali, že sice dnes budou hlasovat proti brexitové dohodě, ale po hlasování samém potvrdili, že vládu při hlasování o nedůvěře podpoří.

Pokud by přece jen kabinet padl a nepodařilo se sestavit do dvou týdnů jiný, byly by vypsány předčasné volby.

Konzervativní předsedkyně vlády by teď měla na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů takzvaný "plán B", tedy přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup ohledně odchodu země z EU. Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, ale i neřízený brexit bez dohody.

Hlavním sporným bodem dohody s EU je takzvaná irská pojistka, tedy záložní řešení, které by mělo zabránit vzniku přísného režimu na hranici britského Severního Irska a Irské republiky. To vadí řadě britských zákonodárců, podle kterých by aktivace pojistky znamenala dlouhodobé připoutání Británie k unijním strukturám.

Ohlasy na klíčové hlasování v britském parlamentu sledujeme v online reportáži.