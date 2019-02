Britský vyjednavač se prořekl v baru. Tajný brexitový plán Mayové zaslechl novinář

Přední vyjednavač britské premiérky Theresy Mayové se možná dopustil zásadního přešlapu. Prořekl se a mohl přitom vyzradit tajnou brexitovou strategii Londýna. Pozdní konverzaci Ollyho Robbinse, nejzkušenější osoby z týmu britské premiérky vyjednávajícího odchod země z EU, náhodou vyslechl v jednom z bruselských barů reportér britské televize ITV. A nestačil se divit.

Mayová navenek usiluje o změnu irské pojistky, vyzývá Westminster k trpělivosti a hlavně opakovaně trvá na tom, že Spojené království opustí Evropskou unii 29. března, děj se co děj. Podle novináře Robbinse se ale premiérka ve skutečnosti spíše chystá dát britským poslancům v "poslední minutě" možnost volby. Buď "její dohoda", nebo "zdlouhavý odklad".

"Během konverzace Olly Robbins řekl, že podle jeho názoru poslanci budou mít volbu buď podpořit dohodu Mayové, nebo prodloužit rozhovory s EU. Očekává, že poslancům bude v březnu předložena přepracovaná brexitová dohoda, nebo potenciálně výrazný odklad brexitu," cituje slova Robbinse zpravodaj ITV Angus Walker.

Přitom právě odklad brexitu Mayová z možností, které jsou ve hře, veřejně vyřadila. "Teď víme, že její hlavní vyjednavač, který pracuje přímo pro ni, podle všeho oddálení očekává. Odklad, o kterém ona vždy tvrdila, že nepatří mezi možnosti, které jsou na stole," uvedl Walker.

A co víc. Robbins podle všeho předpokládá, že Evropská unie Londýnu na odklad přistoupí. "Otázkou je, zda má Brusel jasno ohledně podmínek prodloužení," řekl prý Robbins. "Nakonec nám asi poskytnou prodloužení," dodal.

Poslední eso

Podle deníku The Guardian může být "last minute" taktika Theresy Mayové určena zejména pro tvrdé příznivce brexitu z řad toryů, kteří se obávají, že pokud obě strany rozvodu přistoupí na odklad, k odluce od EU by nakonec nemuselo dojít vůbec.

Podle Robbinse se Mayová snažila poslance správně naladit, nebo spíš vystrašit, než na ně v březnu vybalí poslední eso. Vláda "je musela přesvědčit, že v týdnu na konci března … je prodloužení možné. Ale pokud nebudou hlasovat pro dohodu, prodloužení bude opravdu dlouhé".

"Naše práce pokračuje," vysvětlovala Mayová v úterý britským poslancům. "Zajistili jsme dohodu s Evropskou unií pro další rozhovory, teď potřebujeme nějaký čas, abychom ten proces dokončili. Rozhovory jsou ve své zásadní fázi. Potřebujeme teď všichni držet nervy na uzdě, abychom si zajistili změny, které tato sněmovna vyžaduje, a doručili brexit včas," řekla Mayová.

Zajímavý je také Robbinsův pohled na tzv. irskou pojistku, která se očividně vymkla kontrole a zvrhla v něco, co neměla. Údajně přitom právě irská pojistka byla původním plánem Theresy Mayové. Království by udržela ještě chvíli v celní unii a tím napomohla k nastavení budoucího výhodného obchodního vztahu. Jednalo by se o jakési přemostění mezi minulostí a budoucností.

"Shodli jsme se na 'mostě', ale vyšla z toho 'záchranná síť'," řekl vyjednavač Robbins.

"Drbání" o brexitu

Zpravodaj ITV Angus Walker, který u konverzace v baru byl, tvrdí, že původně bylo jeho úkolem ten večer referovat o setkání unijního vyjednavače Michela Barniera a britského ministra pro brexit Stephena Barclaye. Robbins se k nim připojil na večeři. Když pak Robbins odcházel, Walker se zrovna venku chystal na natáčení reportáže pro ITV News.

"Když jsme to dokončili, vrátili jsme se do našeho hotelu a rozhodli se zajít na chvilku do baru," tvrdí Walker s tím, že teprve v tu chvíli zjistili, že bydlí ve stejném hotelu jako Robbins.

"Byl se dvěma kolegy v baru a mohli je zřetelně zaslechnout i ostatní hosté, jak 'drbali' o brexitu, o kabinetu a poslancích. Mluvil takovým způsobem, že se nemuseli ani snažit ho poslouchat. Ale aby bylo jasno, slyšel jsem útržky jejich rozhovoru, a ne každé slovo," tvrdí novinář.

Co na to Britové?

Mluvčí britské vlády se odmítla k údajným poznámkám ze soukromé konverzace vyjádřit. "Vláda se soustřeďuje na zajišťování vylepšení, které parlament potřebuje, aby schválil dohodu, a my tak opustili EU k 29. březnu," uvedla.

Podle listu The Guardian nicméně může Robbinsovo odhalení povzbudit torye, kteří se bojí zrušení brexitu.

"Jako dokonalý státní úředník je pan Robbins pravděpodobně tímto příběhem zděšen. Úředníci radí. Ministři rozhodují. V konečném důsledku záleží na politice předsedy vlády a kabinetu," nechal se slyšet bývalý ministr pro odchod z EU Steve Baker.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn Mayovou obviňuje z toho, že ve skutečnosti žádný plán nemá a pouze hraje o čas. "Naše země čelí největší krizi za celou generaci, a přesto tato premiérka nadále nechává bezohledně běžet čas," řekl.

