Ve volném čase koukám na sport. Jakýkoliv, prozradil veterán RAF Emil Boček

"Čučí pořád do mobilů, nesportují. Měli by," hodnotí příkrým pohledem mladou generaci brzy šestadevadesátiletý válečný veterán generálmajor Emil Boček, který se ve čtvrtek zúčastnil osvětové konference České unie sportu. Muž oceněný Řádem bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu, který v roce 1939 ilegálně opustil protektorát a po výcviku v Royal Air Force se účastnil bojů na západní frontě nejprve jako mechanik a poté jako stíhač, se stále těší dobrému zdraví.

Poslední československý pamětník bojů o Británii dnes žije v rodném Brně. Kondice dnešní mládeže, ale také dospělých mladých mužů a žen, kteří stále častěji selhávají při náboru do armády, jej ale vybudila k cestě do Prahy, aby na konferenci Pohybem ke zdravému občanovi apeloval na zlepšení situace, podporu tělesné výchovy na školách a sportování dětí v klubech.

"Sport a pohyb je nenahraditelným spolutvůrcem vlastností jako je vlastenectví, smysl pro kolektiv nebo psychická odolnost. Obnovení alespoň několikaměsíčního základního povinného výcviku pro mladou populaci by mělo ohromný pozitivní a všestranný přínos pro celou společnost," říká Boček.

Co vy, sportujete ještě?

Dnes ve svých devadesáti pěti letech už nesportuju. Ale procházky dělám, to je samozřejmé. Třeba bylo fajn, jak jsem si vyšel loni na Sněžku.

Trápí vás něco zdravotně?

Zatím je všechno jakž takž dobré. Na nic si nestěžuju. Pět let jsem sám, všechno si dělám sám, nic nepotřebuju.

Co vaše děti a vnoučata, sportují?

Kluk i holka už jsou v důchodu, ale mám vnuka, Ivo Koblasa se jmenuje. Ten je postižený. Měl epilepsii, má za sebou těžkou operaci. Ale jezdí na kole a je vicemistr světa.

Byl jste se na něj někdy na nějakých závodech podívat?

Až bude teplo, zase půjdu. Když někde v okolí jezdí, podívat se jdu, ale on je mnoho času v zahraničí. Byl na paralympiádě v Londýně i v Rio de Janeiru.

Jste posledním českým pamětníkem druhé světové války, který pilotoval letoun RAF. Kdy jste byl v Anglii naposled?

V roce 2016 jsem tam létal na dvoumístném Spitfiru a byl jsem se podívat i v muzeích v Duxfordu a Hendonu. Byl jsem tam rád, Anglii mám rád. Anglii jsem znal dlouho lépe než Českou republiku. S tím Spitfirem to byla paráda. Myslím, že tomu nějak pomohla Česká mincovna, dvacet pět minut toho letu stálo přes sto tisíc korun. I kardinál Duka tam s námi byl. To bylo velké.

Aktuálním tématem týkajícím se Anglie i nás je brexit, jak toto sledujete?

Nijak. Politika je špinavá věc. Nechci s tím mít nic společného. Občas se dívám na zprávy, ale nemám na to názor. Neumím říct, jestli je brexit dobře, nebo špatně.

Čemu se jinak věnujete, přečtete si něco například?

Rád se dívám na televizi, na sport. A je mi jedno, co to je - jestli hokej, lyžování. Cokoliv.

Je něco, na co se letos těšíte?

Jezdím pravidelně na letecký den na SIAF na Slovensko. Tak na to se těším zase, to bývá velkolepé. Hodně lidí z cizích států, hodně zajímavých letadel. Předloni mě tam svezli v Migu 15. Slovensko je můj druhý domov. Tam mě mají velmi rádi. A zase plánuji jet do Anglie. Mám velké přání ještě jednou si prohlédnout ta muzea v tom Duxfordu a Hendonu, posledně na to bylo málo času.