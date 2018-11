Britský parlament bude o dohodě o brexitu hlasovat 11. prosince

Aktualizováno před 59 minutami

Britský parlament má nyní podle premiérky Theresy Mayové dvě možnosti: podpořit dohodu s Evropskou unií o brexitu, a posunout se tak k budování lepší budoucnosti země, nebo dohodu odmítnout a tím otevřít dveře dalšímu rozkolu a nejistotě. Mayová to dnes řekla poslancům Dolní sněmovny poté, co mimořádný summit EU v neděli schválil rozvodovou dohodu i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Parlamentní debata o dohodě začne příští týden v úterý a hlasovat by se mělo 11. prosince. Žádost, aby Soudní dvůr EU zrušil rozhodnutí zemí EU zahájit rozhovory o brexitu, tribunál dvora dnes odmítl jako nepřípustnou.

Mayová dnes britské poslance ujistila, že obě strany v dohodě něco získaly a něčeho se musely vzdát. Podle ní žádná lepší dohoda, než ta, které dosáhla ona, "není k dispozici", a ta, kterou vyjednala její vláda, zajistí "hladký a spořádaný" brexit a "ambiciózní partnerství (s EU) v budoucnosti". Premiérka obhajovala také pojistku kolem irské hranice a ujistila, že Londýn ani Brusel ji nechtějí využít. Slíbila také, že bude "vždy po boku" Gibraltaru, kterého se týkal poslední spor vyřešený před nedělním mimořádným summitem EU. Prezidenti a premiéři evropské sedmadvacítky v neděli potvrdili text rozvodové dohody i politickou deklaraci, která popisuje, jak si Brusel a Londýn představují budoucnost vzájemných vztahů po brexitu. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn po dnešním premiérčině projevu označil dohodu za výsledek "neúspěšných a mizerných jednání". Británie podle něj po brexitu bude mít "to nejhorší z obou světů". "Tato sněmovna nemá jinou možnost, než dohodu odmítnout," dodal Corbyn. Parlament bude o brexitové dohodě hlasovat 11. prosince, oznámila dnes britská vláda. Před samotným hlasováním budou mít poslanci možnost pět dní debatovat. Rozprava začne příští úterý 4. prosince. Proti textu, který vyjednala vláda Mayové, se staví nejen opoziční labouristé, liberální demokraté či skotští nacionalisté, ale i severoirští unionisté, kteří menšinový kabinet v Londýně tolerují, a někteří poslanci vládní Konzervativní strany. Bulvární deník The Sun dnes napsal, že někteří ministři a také někteří labourističtí zákonodárci debatují o možnosti připojení Británie k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA), pokud parlament dohodu o brexitu nakonec odmítne. Mezi ministry, kteří o to usilují a kteří se podle The Sun už vzdali naděje, že dohoda premiérky Mayová projde parlamentem, jsou údajně Michael Gove či Amber Ruddová. EFTA nyní zahrnuje pouze Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Britský institut pro ekonomický a sociální výzkum NIESR dnes uvedl, že připravená brexitová dohoda bude Británii dlouhodobě stát 700 až 1100 liber (20.500 až 32.300 Kč) na osobu ročně. Do roku 2030 může země každoročně přijít o 100 miliard liber (2,9 bilionu Kč), a to je ekvivalent ztráty hospodářského výkonu Walesu. Tribunál soudního dvora EU dnes jako nepřípustnou odmítl žalobu 13 Britů žádajících zrušit rozhodnutí členských zemí EU o zahájení rozhovorů o britském odchodu z unie. Stěžovatelé žili v době referenda o brexitu jinde v unii a jsou přesvědčeni, že byli zbaveni práva hlasovat. Rozhodnutí Rady EU podle tribunálu ale nemělo přímý právní dopad na zájmy žalobců.