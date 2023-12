Britská vláda se nevzdává. Představila zákon, kterým deportuje migranty do Rwandy

Britská vláda zveřejnila návrh upraveného zákona, který má po zrychleném přijetí umožnit deportovat migranty do Rwandy bez ohledu na britské nebo mezinárodní zákony týkající se lidských práv. Zákon podle agentury Reuters stanovuje, že Rwanda je považovaná za bezpečnou zemi pro žadatele o azyl a že lidé, kteří přišli do Británie nelegálně, mohou být urychleně odesláni pryč.

První let s žadateli o azyl z Británie do Rwandy měl původně odletět už loni v červnu. Jeho start však zastavilo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, a to ve chvíli, kdy už letadlo čekalo na ranveji.

Letos v listopadu pak nejvyšší soud v Londýně definitivně a jednomyslně rozhodl, že plán na deportace do Rwandy není v souladu se zákonem, neboť údajně nezajišťoval bezpečnost deportovaných osob. Británie proto v úterý podepsala s Rwandou novou, upravenou smlouvu o deportaci migrantů do této africké země.

Opatření se týká žadatelů o azyl, kteří se na britské ostrovy dostanou nelegální cestou přes Lamanšský průliv.

Nový zákon s označením Safety of Rwanda Bill, tedy zákon o Rwandě jako bezpečné zemi, se má vyhnout blokování ze strany britského nejvyššího soudu. Zároveň ale návrhy pravděpodobně vyvolají rozpory uvnitř Konzervativní strany premiéra Rishiho Sunaka a mohly by spustit další žaloby, poznamenal Reuters.

Sunak ale vyjádřil přesvědčení, že navržená úprava zajišťuje, že tuto politiku už nebudou mařit soudy. "Náš nový naléhavý legislativní návrh zajistí naše hranice, odradí lidi, aby se vydávali na nebezpečné cesty přes průliv, a ukončí neustálé právní spory, které se hromadí na našich soudech," napsal Sunak na síti X. Dodal, že nyní to bude parlament, kdo bude rozhodovat o tom, koho vpustit do země, a ne zločinecké gangy.

Britský ministr vnitra James Cleverly návrh upravené normy označil za zákonný, spravedlivý a nezbytný.

Britská vláda tvrdí, že její strategie odradí migranty od toho, aby platili pašerákům lidí za převoz z Evropy přes Lamanšský průliv do Británie. Letos dorazilo na jihoanglické pobřeží bez povolení zatím téměř 29 000 lidí. Loni jich bylo rekordních 45 755. Mezitím náklady na ubytování zhruba 175 000 migrantů čekajících na rozhodnutí o žádosti o azyl obnáší osm milionů liber (zhruba 227 milionů korun) denně.

Plán deportací migrantů do Rwandy je jádrem Sunakovy imigrační politiky a jeho úspěch bude pravděpodobně mít velký vliv na úspěch Konzervativní strany, která před parlamentními volbami v příštím roce v průzkumech zaostává o zhruba 20 procentních bodů za opozičními labouristy.